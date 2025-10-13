Revelop fortsätter växa – gör ytterligare två seniora rekryteringar

Revelop välkomnar Sasha Alexandra Fridman som Director PropTech & Digitalization och Camilla Lindström som Director Controlling. Revelop fortsätter att stärka sin expertis inom digitalisering och controlling, i linje med bolagets tillväxtambitioner.

Sasha Alexandra Fridman är internationellt erfaren inom digital transformation, smarta byggnader och hållbarhetsdrivna PropTech-lösningar. I den nytillsatta rollen som Director PropTech & Digitalization får hon ansvaret för Revelops digitaliseringsstrategi. Framförallt kommer hon att driva teknisk innovation med särskilt fokus på energieffektivisering, smarta byggnadslösningar och implementering av digitala verktyg för både interna processer och hyresgästers upplevelse.

Hon kommer närmast från Siemens Smart Infrastructure där hon arbetat som Business Developer & Solution Architect med fokus på digitala plattformar, AI, IoT och energieffektivisering. Tidigare har hon även haft roller på AFRY och vid Nanyang Technological University i Singapore.

– Sasha kombinerar högteknisk expertis med strategisk förmåga. Hennes passion för att skapa smarta, hållbara tillgångar ligger helt i linje med Revelops ambition att ligga i framkant inom digitalisering och klimatomställning, säger Anna Brännström, Head of Sustainable Transformation.

– Jag brinner för att skapa smartare och mer hållbara tillgångar genom digitala lösningar. Att få leda detta arbete på Revelop, ett bolag med så starka ambitioner på området och en utpräglad hållbarhetsprofil, är otroligt inspirerande, säger Sasha Alexandra Fridman, Director PropTech & Digitalization.

Camilla Lindström har en bakgrund inom fondförvaltning, controlling och revision med erfarenhet från bland annat Areim och inom fastighetsgruppen på EY. Som Director Controlling får hon en central roll i att utveckla och leda controllingfunktionen framåt på Revelop.

– Revelop är ett bolag med tydlig vision och entreprenöriell anda. Jag ser fram emot att bidra till att utveckla controllingfunktionen och att arbeta i en kultur där man växer tillsammans och samtidigt gör skillnad, säger Camilla Lindström, Director Controlling.