Revelop öppnar coworking i Göteborg och Helsingborg. Bild: Revelop

Revelop expanderar sitt coworking-koncept

Bolag Revelop öppnar nya anläggningar i Göteborg och Helsingborg.

Revelops egenutvecklade co-workingkoncept C/O fortsätter att växa. Sedan starten 2019 har fem anläggningar med en total yta om nästan 10 000 kvadratmeter tagits i drift. Under våren expanderar C/O ytterligare genom nyetablering av 2 000 kvadratmeter i Göteborg och Helsingborg.



Revelop lanserade sitt koncept för co-working vid årsskiftet 2019. Strategin är att i egen regi och i egna fastigheter erbjuda ett attraktivt co-working-/kontorshotellsalternativ. För närvarande är C/O etablerat på fem platser i Storstockholm; Kista, Norrviken, Bredden, Älvsjö och Haninge.



Med anledning av den starka efterfrågan växer nu C/O geografiskt genom lansering i klassiska Hisinge Hus vid Backaplan i Göteborg. Etableringen i Hisinge Hus är en del av den planerade moderniseringen och utvecklingen av fastigheten. Konceptet implementeras även i Helsingborg, i en nyligen förvärvad fastighet i Gåsebäck, där cirka 1 200 kvadratmeter utvecklas till ett C/O-kontor.

– Flexibla kontorslösningar ligger helt rätt i tiden och pandemin har förstärkt trenden. Efterfrågan i starka kommunikativa och bostadsnära lägen ökar vilket gör att vårt breda erbjudande attraherar kunder som hyr allt från en arbetsplats till eget kontor på närmare 500 kvadratmeter. Genom att driva C/O i egen regi säkerställer vi relationen med våra kunder och kan på så sätt vara en långsiktig partner, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen