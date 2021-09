Så här kommer 9 000 kvadratmeter stora AC Hotel by Marriott i Kista se ut. Bild: Revelop

Revelop etablerar hotell på 9 000 kvadratmeter i Kista

Uthyrning Fastighetsbolaget Revelop har tecknat avtal med Vi Invest AB om etablering av AC Hotel by Marriott i Kista. Genom att konvertera delar av Nordic Forum skapas ett 9 000 kvadratmeter stort hotell med 201 rum, konferensavdelning, restaurang med uteservering, pool- och relaxavdelning.

Bild: Revelop

Hotellet kommer bland annat ha pool- och fitnessanläggning. Bild: Revelop

Revelop har tillsammans med Vi Invest skapat ett hotellkoncept som innebär att 9 000 kvadratmeter lokalytor i de karaktäristiska pyramiderna i fastigheten Nordic Forum på Torshamnsgatan 39 konverteras till ett fyrstjärnigt fullservicehotell. Hotellet, som drivs under varumärket AC Hotels by Marriott, kommer att ha 201 rum, restaurang med uteservering, konferens, pool och gym.



Vi Invest AB är ett hotell- och fastighetsbolag med säte i Stockholm. Bolaget äger och driver flertalet hotell & fastigheter, däribland flaggskeppshotellet AC Hotel by Marriott Ulriksdal.



Utvecklingen av Nordic Forum är helt i linje med Revelops affärsidé att förlänga livet på byggnader samtidigt som fastigheten får nytt relevant innehåll.



– Jag är jätteglad att tillsammans med Vi Invest kunna erbjuda Marriott International, en ny hållbar etablering som ligger helt i linje med Stockholm Stads stadsutvecklingsplan för Kista. Genom vårt cirkulära projekt sparar vi cirka 7 000 ton koldioxid jämfört med att bygga nytt, säger Revelops vd Thomas Sipos.

- Susanna Sundström

susanna@fastighetssverige.se

