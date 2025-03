Revelops co-Working heter C/O Workspace.

Revelop etablerar co-working i Tyresö

Bygg/Arkitektur Revelop utökar sitt co-workingkoncept C/O Workspace med en anläggning på ytterligare 24 kontorsrum. Den nya anläggningen etableras i fastigheten Järnet 6 i Tyresö och öppnar under hösten.

Revelops co-working-kontor, C/O Workspace, är idag etablerat på flera platser i Stockholm och Göteborg och utökas nu med anläggningen i Tyresö.

– Våra planer i Tyresö har fått positiv respons och vi har redan före byggstart signerat flera hyresgäster. Läget påminner om våra andra anläggningar som är bostadsnära med service i närområdet kombinerat med bra kommunikationer, säger Gabriel Andersson, Associate Director C/O på Revelop.



Den nya anläggningen öppnar under tredje kvartalet 2025 och blir på 504 kvadratmeter fördelat på 24 kontorsrum och delade ytor. Med den nya anläggningen omfattar C/O Workspace i fem fastigheter i Stockholm och Göteborg.

– Vi gläds över att behovet av prisvärda kvalitativa premiumkontor nära människors bostäder är stort. Vi tror att många uppskattar vårt all inclusive-koncept där allt ingår för att lättare hålla koll på kostnaderna, säger Gabriel Andersson.



Revelop arbetar efter en utpräglad strategi där kommersiella fastigheter förädlas och vidareutvecklas enligt en tydlig ESG-plan. Med C/O Workspace kan byggnadernas liv förlängas och få nytt liv. Hållbarhet genomsyrar hela konceptet, från återbruk och effektivt nyttjande av ytor till laddstolpar och digitalisering för att effektivisera för hyresgästerna.

