Wallenstams fastighet på Kungstorget i Göteborg. Bild: Wallenstam

Resultatet uppåt för Wallenstam

Bolag Wallenstam ökade förvaltningsresultat och resultat före skatt under 2024.

1 januari–31 december 2024

- Soliditeten uppgår till 45 % (46) och belåningsgraden till 46 % (46).

- Investering i ny- och ombyggnation av fastigheter uppgår till 2 113 Mkr (2 379).

- På bokslutsdagen är 1 304 lägenheter under produktion.

- Hyresintäkterna uppgår till 2 922 Mkr (2 730).

- Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 1 150 Mkr (1 039).

- Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgår till 388 Mkr (-787).

- Värdeförändring finansiella instrument uppgår till 102 Mkr (-916).

- Resultat före skatt uppgår till 1 185 Mkr (-582) och resultat efter skatt uppgår till 774 Mkr (-450), motsvarande 1,2 kr per aktie (-0,7).

- Substansvärde per aktie uppgår till 57,50 kr, att jämföra med 56,20 kr per 31 december 2023.

- Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr per aktie (0,50), uppdelat på två utbetalningar om vardera 0,25 kr per aktie.



1 oktober–31 december 2024

- Hyresintäkterna uppgår till 736 Mkr (694).

- Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 270 Mkr (211).

- Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgår till 431 Mkr (7).

- Värdeförändring finansiella instrument uppgår till 443 Mkr (-904).

- Resultat efter skatt uppgår till 635 Mkr (-492), motsvarande 1,0 kr per aktie (-0,7).



Kommentar från vd Hans Wallenstam:

– Ett spännande, utmanande och ljusare år – det var mina förhoppningar inför 2024. När vi nu stänger böckerna för året kan jag konstatera att förhoppningarna infriades. 2024 var året då vi kunde se att siffrorna vände uppåt igen. Året då vi kunde öka nyproduktionen, göra viktiga fastighetsaffärer och dessutom tog ett stort kliv som bolag när vi gick in på kontorsmarknaden i Stockholm CBD.

– Vår verksamhet fungerar bra och vi ser en fortsatt god resultatutveckling där hyresintäkterna ökar och driftkostnaderna minskar. Förvaltningsresultatet ökar med drygt tio procent jämfört med föregående år. Under hösten säkrade vi ytterligare en stor andel av våra räntor med räntederivat, vilket har lett till lägre snittränta som på bokslutsdagen är 2,54 procent, och längre räntebindningstid, 52 månader.

Ämnen