Karolin Bergh och Jonas Johansson förstärker Reliers uthyrningsteam i Malmö Bild: Relier

Relier har stärkt sitt uthyrningsteam

Karriär Under hösten har Relier rekryterat Jonas Johansson och Karolin Bergh till uthyrningsteamet och utgår från Malmö.

Jonas tillträdde tjänsten den 16 augusti och kommer arbeta med lokalförmedling i Malmö och Lund med omnejd. Jonas är 33 år och har 12 årig erfarenhet av fastighetsbranschen som fastighetsmäklare av privatbostäder och kommer närmst från Residence. Han är även engagerad i ett familjeföretag inom byggsektorn och fastighetsförvaltning i Göteborg.

Under sin tid som mäklare har Jonas arbetat mycket fokuserat och målinriktat genom sina sociala förmågor vilket resulterat i många försäljningar, stora rekommendationer och hög omsättning.

– Jonas förstärker vårt uthyrningsteam i Malmö med gedigen erfarenhet av fastighetsförmedling och från familjeföretaget. Detta gör att vi kan ta ytterligare fler uppdrag i Malmöregionen, säger Magnus Silfver, vd Relier Syd.



Karolin Bergh är utbildad fastighetsmäklare och har 20 års erfarenhet av fastighetsbranschen. Hon är registrerad fastighetsmäklare med fullständig registrering och kommer närmst från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Kävlinge. Där har hon varit marknadsledande och med högt förtroendeingivande förmedlat privatbostäder.

Hon har även drivit egna företag och mäklarkontor. På Relier – Real Estate Advisor ingår hon i uthyrningsteamet och utgår från kontoret i Malmö. Karolin Bergh tillträdde tjänsten den 1 december.

– Det känns otroligt bra och roligt med Karolin in i teamet! Uthyrningsbehovet och rörelsen mellan lokaler står sig fortfarande starkt i Öresundsregionen – därav kommer Karolin in som ett stärkande tillskott till oss. Genom Karolin förstärker vi vårt fokus på Malmö och Lund med omnejd inom lokaluthyrning, säger Magnus Silfver, vd Relier Syd.

