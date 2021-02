Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine. Bild: Eastnine

Rekordresultat för Eastnine

Bolag Eastnine uppvisar högsta resultatet någonsin efter en kraftig ökning av förvaltningsresultatet samt positiva orealiserade värdeförändringar på fastigheter och investeringar. Förvaltningsresultatet stiger på grund av tillväxt i fastighetsportföljen, men högre hyresnivå och skalfördelar spelar också in.

Vd-kommentar från Kestutis Sasnauskas:

– Resultatet för 2020 uppnår en rekordnivå efter kraftig ökning av förvaltningsresultatet och stora positiva orealiserade värdeförändringar på både fastigheter och innehavet i Melon Fashion Group (MFG). Coronapandemin har försvårat och försenat en del affärer, men bara inneburit mindre resultatbortfall. Tillväxtresan ska fortsätta 2021 i enlighet med nya affärsplanen.



– Eastnine presenterar ett rekordhögt resultat för 2020. Förvaltningsresultatet har nästan fördubblats och orealiserade värdeförändringar för både fastigheter och innehavet i MFG uppgår till betydande belopp. Självklart är en stor del av ökningen i förvaltningsresultatet hänförlig till tillväxten i fastighetsportföljen, men det finns också en väldigt tydlig skalfördelseffekt. Av ökningen i hyresintäkter under året landade 95 procent i driftnettot och 77 procent i förvaltningsresultatet. Skalfördelseffekten märks också tydligt när man jämför ökningen i hyresintäkterna, som uppgick till 44 procent, med förändringen i förvaltnings-resultatet, som ökade med 82 procent. Det är också därför det är så viktigt att Eastnines fastighets-portfölj ska fortsätta växa. Styrelsen fastställde 2020 en ny plan för kommande tre år som slår fast att fastighetsbeståndet ska dubblas i syfte att uppnå det övergripande målet om hög totalavkastning till aktieägarna.



– Vi är stolta över vad vi åstadkommit och kommer att fortsätta vårt engagerade arbete under 2021. Vi har en del vakanser som ska fyllas, Baltikums första kontorshus i trä, The Pine i Riga, ska byggstartas och många intressanta förvärvsmöjligheter ska utvärderas i syfte att fortsätta på vår tillväxtresa.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

