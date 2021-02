Brf Djurgårdsvyn. Bild: Riksbyggen.

Rekordintresse för Riksbyggens Brf Djurgårdsvyn i Stockholm

Bostäder Det är ett rekordstort intresse med över 12 000 intresseanmälningar inför säljstarten av de 49 bostadsrätterna i Brf Djurgårdsvyn, Norra Djurgårdsstaden.

Huset har ritats av arkitekten Thomas Sandell som också har formgivit ett stort antal unika inredningsdetaljer som dörrhandtag, blandare och elementskydd. Byggnaden är preliminärcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld.



När Riksbyggen öppnade förturskön till Brf Djurgårdsvyns 49 lägenheter slogs det rekord. Säljstarten sker i mitten av februari.



– Vi är väldigt glada, men inte så förvånade, över att intresset för Brf Djurgårdsvyn är så stort. Aldrig tidigare har något av Riksbyggens projekt lockat så många. Beläget mellan stad och natur med närhet till både skog och vatten, bara några kilometer till Stockholms kärna, är läget för Brf Djurgårdsvyn perfekt för den som snabbt vill gå från puls till paus, berättar Mathias Sandberg, regional marknads- och försäljningschef på Riksbyggen.



På husets karaktäristiska sågtandstak har solceller att installerats och hela byggnaden lever upp till mycket högt ställda miljökrav har preliminärcertifierats enligt Miljöbyggnad Guld.



– Brf Djurgårdsvyn till ett unikt projekt med närheten till både till stan, Värtahamnen och Husarviken men med direkt närhet även till skogsmiljö och Kungliga nationalstadsparken. De boende får tillgång till laddstolpar och i området finns bilpool för mer hållbara transporter. I föreningen finns också en gemensamhetslokal, en stor takterass med orangeri och en grönskande innergård för social samvaro, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.



Arkitekten Thomas Sandell har ritat Riksbyggens nya hus i Norra Djurgårdsstaden. Inspirerad av närområdet så plockas utemiljöer in till de boende då alla lägenheter har väl tilltagna terrasser, uterum eller balkonger. Huset bjuder generösa takhöjder och stora ljusinsläpp tillsammans med noggranna detaljval. Ljusa träslag som ask och alm är framträdande för att få fram en skandinavisk estetik i boendet.



– När jag ritade huset så skapade jag något som jag själv skulle vilja bo i. Och därför blev det ett stort fokus på originaldetaljer. Husets alla blandare, handtag, dörrar och elementskydd är unika för Brf Djurgårdsvyn. Så sattes en personlig prägel i ett nybyggt hus. Den tidlösa kvaliteten var min filosofi och jag hoppas och tror att när man stiger in i Brf Djurgårdsvyn om 40 år så finns husets originaldetaljer kvar, säger Thomas Sandell, arkitekt på SandellSandberg.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

