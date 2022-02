Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs. Bild: Wihlborgs

Rekordhög nettouthyrning för Wihlborgs

Bolag Wihlborgs nettouthyrning under Q4 uppgick till 67 miljoner kronor, helåret 115 miljoner.

Helårssiffrorna:

• Hyresintäkterna uppgick till 3 060 Mkr (3 074)

• Driftsöverskottet uppgick till 2 195 Mkr (2 222).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 1 815 Mkr (1 830).

• Periodens resultat uppgick till 3 348 Mkr (2 222), motsvarande ett resultat per aktie om 21,78 kr (14,46).

• Det långsiktiga substansvärdet, EPRA NRV, uppgick till 172,65 kronor per aktie (152,44).



– Vi har under året märkt av en tydlig ökad aktivitet hos våra kunder. Nettouthyrningen för helåret, 115 Mkr, är den högsta siffran vi någonsin haft på årsbasis. För kvartalet är nettouthyrningen 67 Mkr, vilket också är rekord. Resultatet i form av kassaflöde och värdeökningar ger oss även en rekordstark balansräkning, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.



– Med god efterfrågan och stark balansräkning kan vi fortsätta att utveckla vår projektportfölj som idag motsvarar investeringar om 2,8 Mdr. Dessutom utvärderar vi kontinuerligt förvärvsmöjligheter, viket i det fjärde kvartalet resulterat i förvärv av två fastigheter i Köpenhamn och en i Helsingborg.



– Vår expansion ska ske på ett både lönsamt och hållbart sätt. I år har vi certifierat 13 fastigheter enligt Miljöbyggnad iDrift, och våra solcellanläggningar har nu en kapacitet motsvarande 2,3 MW. Vi fortsätter även det systematiska arbetet med att byta ut klimatbelastande köldmedia mot mer miljövänlig sådan. Genom dessa åtgärder har vi minskat risken för läckage av växthusgaser motsvarande cirka 1200 ton CO2e de senaste två åren.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen