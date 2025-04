Andelen bolån med rörlig ränta har nått en rekordhög nivå, visar en ny analys av SCB. Bild: iStock

Rekordhög andel bolån med rörlig ränta

Ekonomi/Finansiering Andelen bolån med rörlig ränta har nått en rekordhög nivå, visar en ny analys av Statistiska Centralbyrån. I början av året hade över 70 procent av bolånen rörligt avtal.

– Vi ser att hushållen under det senaste året har avstått från att binda räntan på bolån trots att de bundna räntorna legat något lägre än de rörliga, säger Malcolm Svensson Rothmaier, nationalekonom på SCB.



De hushåll som väljer bundna bolån föredrar också kortare löptider. Tidigare var det vanligast att hushållen valde bundna bolåneavtal med löptider på 2 till 5 år. Nu läggs majoriteten av de nya bundna bolånen med räntebindningstider på upp till och med 2 år.

– Situationen ser annorlunda ut för hushållen efter en period av högre inflations- och ränteläge. Det är en tydlig övergång från längre till kortare räntebindningstider för nya bolåneavtal, säger Marcus Gustavsson, nationalekonom på SCB.



Samtidigt har tillväxttakten för hushållens lån avtagit under de senaste åren. I februari i år uppgick hushållens totala lån till drygt 5 000 miljarder kronor, där bolånen stod för cirka 4 200 miljarder kronor.

– En viss återhämtning för bolånetillväxten märks nu i takt med att ränteläget kommer ner jämfört med läget under våren 2024, säger Malcolm Svensson Rothmaier.



Svenska hushåll brukar pekas ut som mer skuldsatta jämfört med andra länder. I förhållande till BNP ligger svenska hushålls totala lån hos monetära finansinstitut på omkring 80 procent. Det kan jämföras med ett europeiskt genomsnitt på runt 50 procent.

