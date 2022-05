Anders Nygren, vd för Hufvudstaden. Bild: Hufvudstaden

Rejält förbättrat resultat för Hufvudstaden

Bolag Hufvudstaden redovisar ett ökat förvaltningsresultat i första kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan. Även resultatet var kraftigt förbättrat jämfört med Q1 2021.

Hyresintäkterna steg till 499,0 miljoner kronor (459,0), en ökning med 8,7 procent mot föregående år. Nettoomsättningen ökade till 643,8 miljoner kronor (517,6).



Förvaltningsresultatet steg till 290,3 miljoner kronor (287,5), en ökning med 1,0 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 227,0 miljoner kronor (-235,6).



Resultatet före skatt var 479,3 miljoner kronor (18,3).



Resultatet efter skatt blev 380,0 miljoner kronor (14,0), en ökning med 2 614,3 procent mot föregående år.



Resultat per aktie hamnade på 1,88 kronor (0,07), vilket innebär en ökning med 2 585,7 procent mot föregående år.



Det långsiktiga substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 199 kronor per aktie (182) per den 31 mars.



Nettobelåningsgraden varl 19 procent (20).



Hyresvakansgraden vid periodens slut var 9,7 procent (8,3). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 6,7 procent (7,3).



I rapporten skriver bolaget bland annat:

"I Stockholms city var aktiviteten på kontorshyresmarknaden god under årets första kvartal. Främst efterfrågades moderna, flexibla kontorslokaler i bästa läge. Vakansnivåerna var stabila eller något sjunkande och i Stockholms mest eftersökta lägen i Bibliotekstan, vid Norrmalmstorg/Hamngatan och runt Hötorgsområdet bedöms marknadshyrorna för moderna kontor vara något stigande inom intervallet 6 400 och 8 800 kronor per kvadratmeter och år exklusive fastighetsskattetillägg. Marknaden för butikslokaler återhämtade sig något med fler intressenter och tecknade hyresavtal. Marknadshyrorna för butiker i bästa kommersiella läge bedöms vara inom intervallet 11 000 till 24 000 kronor per kvadratmeter och år exklusive fastighetsskattetillägg."



"I Göteborgs centrala delmarknader efterfrågades främst moderna och flexibla kontorslokaler. Vakanserna var något stigande och marknadshyrorna i de attraktivaste lägena utvecklades positivt inom intervallet 3 000 och 3 900 kronor per kvadratmeter och år exklusive fastighetsskattetillägg. För butikslokaler i centrala kommersiella lägen var marknadshyrorna mellan 3 000 och 13 000 kronor per kvadratmeter och år exklusive fastighetsskattetillägg."

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

