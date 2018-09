Regus och DNB Bank klara som hyresgäster i The Point

Publicerad den 5 September 2018

tweet

Uthyrning Regus, DNB Bank och Quality Hotel View har valt att etablera sig i kontorsbyggnaden The Point på Hyllie i Malmö. The Point blir med sina 29 våningar, 110 meter och 20 500 kvadratmeter det nya landmärket i regionen.

Annons

Bild: Klas Andersson

Regus, DNB Bank och Quality Hotel View hyr i det nya landmärket Point Hyllie som beräknas stå klart under första kvartalet 2020. Regus, DNB Bank och Quality Hotel View hyr i det nya landmärket Point Hyllie som beräknas stå klart under första kvartalet 2020.

Kontorshuset The Point ligger mitt på Hyllie Stationstorg och byggnationen är nu uppe på våning 15 av 29. Byggnaden beräknas bli inflyttningsklar under första kvartalet 2020. Det intilliggande Quality Hotel View har haft en flygande start för sin verksamhet och expanderar nu sin konferensanläggning i The Point. Samtidigt så kommer The Points lobby att öppnas upp och byggas samman med hotellets lobby och lounge och bli en naturlig mötespunkt för besökare och företag i The Point och på Hyllie.

DNB Bank ASA är en av nordens ledande aktörer inom bank, finans och försäkring. Idag har man sin lokala verksamhet i World Trade Center i Malmö, men flyttar nu in på våning16 i The Point, tillsammans med norska konsulatet.



– Närheten till det nya centrala Malmö är en av de viktigaste parametrarna för vår kommande etablering. Vi knyter Europa närmare DNB - där Hyllie och The Point blir det ultimata läget, berättar Bertil Johansson, chef för bilfinansiering på DNB Bank.



Regus, en av världens största leverantör av flexibla arbetsplatser, väljer nu att expandera i Malmö och kommer öppna sin verksamhet på tre våningsplan.



– Vi har under en längre tid riktat blickarna mot Malmö och Hyllie. Vi är glada över att kunna erbjuda både mindre Malmöbolag och våra internationella kunder en attraktiv plats att driva sitt företag på. Läget och The Point som profilbyggnad, gjorde att valet blev enkelt, säger Patrik Ölvebäck, Country Mananger på Regus.



På Annehem Bygg & Projekt arbetar man nu med uthyrningen i The Point och nu ser man fram emot att se lokalerna fyllas med liv.



– Det är fantastiskt att ha med oss tre starka aktörer in i projektet. Regus produkt blir ett bra komplement till huset i övrigt och hotellets expansion in i The Point, kommer öka servicen till våra hyresgäster, säger Lars Bengtsson, Fastighetschef på Annehem Bygg & Projekt.



Annehem Bygg & Projekt AB är ett dotterbolag inom Peabs affärsområde Projektutveckling och ansvarar för utveckling av kommersiella fastighetsprojekt i Öresundsregionen. Projektet The Point samt det intilliggande hotellet Quality Hotel View ägs gemensamt av Peab och Volito Fastigheter AB.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

"Man får ju lite perspektiv på tillvaron…" Bolag Efter ett års tjänstledighet är Erik Lindvall tillbaka på Axfasts vd-stol. För Fastighetssverige berättar han om vägen tillbaka från hjärnblödningen som gav honom perspektiv på livet – och bolagets planer för hösten: "Känns fantastiskt".



Annons

Annons

Sveriges snyggaste kontor

Konstverk för en halv miljon till vinnarkontoret Stora Kontorsdagen När vinnaren i Sveriges Snyggaste Kontor 2018 koras på Stora Kontorsdagen - på Grand Hotel i Stockholm - den 6 november kommer de att gå hem, förutom med den stora äran, med ett konstverk värt en halv miljon kronor.

"Tror att vi får se fler affärer av det slaget" Göteborg För Fastighetssverige berättar Balders vice vd Sharam Rahi hur han tror att framtidens fastighetsmarknad i Göteborg ser ut. Balder lanserar området Frölunda Park Balder jagar fler utvecklingsprojekt

"Aldrig sett något liknande" Transaktioner När Jyma Fastigheters vd såg att anrika fastigheterna Kungen 1 och 5 från 1914-talet var till salu i Malmö kände han sig tvungen att slå till. "Ovanligt med sådana här fastigheter på marknaden"

Logicor värvar från JLL och ökar sitt Sverigefokus Bolag Anställer Christoffer Walljaeger som Senior Asset Manager i Sverige.

Regus och DNB Bank klara som hyresgäster i The Point Uthyrning Regus, DNB Bank och Quality Hotel View har valt att etablera sig i kontorsbyggnaden The Point på Hyllie i Malmö. The Point blir med sina 29 våningar, 110 meter och 20 500 kvadratmeter det nya landmärket i regionen.



Annons

Internationell hotellspelare till Ulriksdal Bolag Vi Invest har ingått avtal med AC Hotels by Marriott och lanserar det första hotellet i Sverige, AC Marriott Hotel Ulriksdal, i slutet av 2019.

Nytt matkoncept till Birger Jarlspassagen i Stockholm Uthyrning Adam Dahlberg och Albin Wessman bakom restaurangen "Adam/Albin" öppnar ett nytt restaurangkoncept inne i historiska Birger Jarlspassagen, på Smålandsgatan 10 i Bibliotekstan, Stockholm. Hyresvärd är Hufvudstaden.



Annons

Fabege hyr ut till Hyper Island i Hammarby Sjöstad Uthyrning Det internationellt etablerade utbildningsföretaget Hyper Island har tecknat ett grönt hyresavtal om 2 000 kvadratmeter i Trikåfabriken 9 i Hammarby Sjöstad. Avtalet löper på sju år och har en snitthyra om 3 200 kronor per kvadratmeter.

Castellum köper flera fastigheter Transaktioner Castellum förstärker sitt fastighetsbestånd i Region Mitt med ett flertal fastigheter i attraktiva lägen i Linköping, Norrköping och Västerås.

Heimstaden planerar att bygga trygghetsboende i Umeå Bygg/Arkitektur Heimstaden planerar, i ett förtätningsprojekt, att uppföra ett trygghetsboende i Carlshem, Umeå. Trygghetsboendet består av två höghus med totalt 151 lägenheter.



Annons

Logicenters färdigställer logistikanläggning – på nio månader Bygg/Arkitektur I logistiknavet Viared har Logicenters på bara nio månader uppfört en modern logistikanläggning för Speed Groups räkning. Nu är den 38 000 kvadratmeter stora fastigheten färdigställd och hyresgästen flyttar in. Logicenters etableras i Eskilstuna lo... Logicenters köper i Finland

TB-Gruppen köper i Långedrag Transaktioner Ska utveckla cirka 20 nya bostäder samt kommersiella lokaler i den exklusiva stadsdelen.



Annons