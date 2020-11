Eric Bergström. Bild: Brunswick

Regio hyr ut i Örebro

Uthyrning Regio har sett en stark utveckling inom affärsområdet externhandel under 2020. I samarbete med P&E Fastighetspartner tecknas nu avtal med Chilli om 1 300 kvadratmeter butikslokaler, vilket blir den sjätte etableringen på kort tid inom Boglundsängen.

Handelsområdet Boglundsängen i Örebro fortsätter att utvecklas i snabb takt. För ett år sedan kunde Regio och P&E Fastighetspartner berätta om planerna för omprofilering av området och nyproduktion av restauranger för de populära kedjorna Burger King, Chopchop och KFC, vilket följts av etableringar för Mio och Lekia/Babya. Det nu tecknade hyresavtalet med Chilli avser 1 300 kvadratmeter butikslokaler för möbler och inredning, med öppning under första kvartalet 2021.

– Externhandeln har haft en extremt stark utveckling under 2020. Vi förvaltar flertalet handelsområden över södra och mellersta Sverige och ser samma trend i statistiken överallt. Ökningen av omsättningen är ofta tvåsiffrig jämfört med motsvarande månader förra året, säger Jan-Christer Nilsson, partner på P&E Fastighetspartner.

– Vi har en långsiktig plan att skapa ett riktigt attraktivt handelsområde i Boglundsängen, med en genomtänkt mix av butiker och restauranger. Vi kan konstatera att efterfrågan på butiker för hem och fritid bara har vuxit sig allt starkare under Corona-pandemin, säger Eric Bergström, vd för Regio och partner på Brunswick Real Estate.

- Axel Ohlsson

