Redito etablerar nytt bolag inom fastighetsförvaltning

Bolag Redito stärker upp organisationen i Sverige och Finland samt etablerar nytt bolag inom fastighetsförvaltning.

Redito har anställt Monica Söderberg som Head of Leasing i Sverige och Joel Huotilainen som Asset Manager i Finland. Monica Söderberg har senast arbetat som konsult inom uthyrning och kommersiell förvaltning och tidigare som Head of Leasing på Unibail-Rodamco-Westfield. Joel Huotilainen återvänder som anställd till Redito efter att ha arbetat på Trophi som Commercial Manager.



Under hösten 2021 har Redito satt upp ett nytt bolag, Redito Property Management AB och anställt Sebastian Pammer som vd. Det nya bolaget kompletterar Reditos förvaltningskompetens och levererar tjänster inom kommersiell och teknisk förvaltning. I början av året har Redito Property Management anställt tio medarbetare på fem orter; Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Örnsköldsvik.

