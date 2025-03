Niklas Danielsson blir ny CFO på Wästbygg Gruppen. Bild: Wästbygg Gruppen

Redan klart med CFO till Wästbygg Gruppen

Karriär Niklas Danielsson blir ny CFO för Wästbygg Gruppen och tar därmed också plats i koncernledningen bara veckor efter förre CFO:n meddelat sin avgång. Han har gedigen erfarenhet av att arbeta med bland annat finansiell strategi, analyser och utveckling av ekonomifunktioner på börsnoterade bolag.

Det tog bolaget mindre än två veckor att tillkännage en efterträdare för Lars Just som valt att sluta på egen begäran. Niklas Danielsson kommer närmast från Sesol och dessförinnan ProfilGruppen.

– Att vi har rekryterat en ny CFO så snart känns mycket bra. Jag är övertygad om att Niklas med sin finansiella expertis och kunskap om förändringsarbete kommer vara ett viktigt bidrag till att utveckla vår ekonomifunktion och ta sig an de finansiella frågeställningar vi har att hantera, säger Patrik Mellgren, tillförordnad vd och koncernchef.



– Jag är glad att ta mig an rollen som ny CFO. Både branschen och Wästbygg Gruppen har såklart haft ett par tuffa år, men jag ser fram emot att fördjupa mig i arbetet och de utmaningar som kommer med det, säger Niklas Danielsson.



Niklas Danielsson börjar sitt uppdrag redan 17 mars och kommer att gå parallellt med Lars Just under ett antal månader för att säkerställa en bra överlämning.

