RED planerar för en Bauhaus i Östersund

Uthyrning RED (Rico Estate Development) har ingått avtal med Bauhaus i syfte att exklusivt säkerställa en ny etablering för kedjan när den nya detaljplanen för projektområdet vinner laga kraft.

RED förvärvade fastigheten Betongen 1 under 2021 och driver sedan i höstas en detaljplaneprocess gemensamt med staden i syfte att definiera en ny detaljplan för området som möjliggör en exploatering om totalt 12 000 kvadratmeter.



RED bekräftar att bolaget ingått ett avtal med Byggvarujätten Bauhaus som är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Den totala utvecklingen av projektet väntas kunna stå klart under Q1 2024 och etableringen beräknas generera cirka 250 nya arbetsplatser till Östersund.



– Kan inte annat än uttrycka enorm tacksamhet och stolthet över det förtroende vår hyresgäst har för oss. Vi är i färd med att färdigställa deras nya varuhus i Umeå under detta år och har tidigare levererat ett stort varuhus i Malmö. Att återigen kunna ta i hand med Bauhaus avseende Östersund är kvittot på att vi vet vad vi sysslar med. Ser fram emot att driva igenom arbetet med kommunen och hoppas på att vi kan hålla tidplanen för detaljplanen till nästa vår, säger Ronald Rico, vd på RED.

