Real Holding riskerar konkurs. Bild: UC

Real Holding har beviljats förlängning av företagsrekonstruktion

Bolag Stockholms tingsrätt beslutat att bevilja förlängd företagsrekonstruktion för Real Holding i Sverige AB till och med den 27 mars 2020. Real Holding vädjar om ändrade villkor för sin obligation för att undvika konkurs.

Real Holding är listat på Nordic MTF och har ett börsvärde om cirka åtta miljoner kronor.



Bolaget skickade under torsdagen även ut en begäran om samtycke till villkorsändring av sin obligation.



a) Obligationsinnehavarnas samtycke till avskrivning av den upplupna räntan på Obligationslånet fram till återbetalningsdagen, vilken enligt punkt (c) nedan föreslås till senast 31 mars 2020 (räntan per rekonstruktionsdagen den 27 mars 2019 uppgick till 3 246 403 SEK).



b) Obligationsinnehavarnas samtycke till att avskriva 20 % av den nominella kapitaldelen av Obligationslånet, dvs. 13 000 000 av 65 000 000 SEK.



c) Senareläggning av återbetalningsdagen till senast den 31 mars 2020, med möjlighet att verkställa återbetalning tidigare, varvid Obligationsinnehavarna, i samband med att Bolaget fullgör samtliga sina åtaganden enligt Obligationsvillkoren inkluderat återbetalning av Obligationslånet, åtar sig att släppa säkerheterna ställda för Obligationslånet varefter parternas mellanhavanden ska anses vara slutligt reglerade.



I det fall tillräcklig anslutning för detta ackordsförslag inte kommer till stånd återstår sannolikt att istället pröva ett offentligt ackord inom ramen för företagsrekonstruktionen varvid det råder osäkerhet kring koncernens möjlighet att refinansiera sina övriga lån samt möjligheten att återbetala Obligationen. Därmed bedöms risken för att Bolaget försätts i konkurs eller likvideras som icke obetydlig. En konkurs eller likvidation skulle innebära en värdeförstörning för samtliga parter, inkluderat Obligationsinnehavarna, skriver bolaget.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

