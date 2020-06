Jonas Almquist. Bild: Raybased

Raybased lanserar ny plattform – sex bolag klara som testkunder

Bolag Nu tar Raybased Holding AB den nya mjukvaruplattform Raybased 2Way i drift. Plattformen tillsammans med de nya applikationerna Raybased Metering och Raybased Temperature kommer redan idag att börja användas av sex nya testkunder.

Mjukvaruplattformen Raybased 2Way blir hjärtat i Raybased och ger många nya möjligheter till användarvänlig och effektiv förvaltning för företagets kunder. Genom plattformen kan integrationer och trådlös datainhämtning ske enkelt till och från externa system och hanteringen av data samt styrsignaler till och från fastigheten förenklas.



Tjänsterna som enkelt kan användas via mobil, surfplatta eller dator har helt nytt användargränssnitt och en ny funktionalitet. Med hjälp av Metering får kunden kontroll på all förbrukningsdata och via Temperature ges full kontroll på utomhustemperatur, inomhustemperatur i alla lägenheter/lokaler samt på fjärrvärmesystemet. Kunden kan då enkelt justera in temperaturen, spara pengar och minska sina CO2-utsläpp.



– Nu är alla delar på plats för att bygga ett lönsamt Raybased. Affärsmodellen med komponenterna hårdvara/sensorer i fastigheten, datainhämtning och applikationer där data görs användbar och värdefull för fastighetsägaren är i drift och vi kan på allvar leverera nytta till fastighetsägare i form av skalbara tjänster. Som vd är jag otroligt stolt och tacksam för det enorma arbete som all vår personal och teamet från Queens Lab lagt ner, säger Jonas Almquist, vd på Raybased.



Som en del i Raybaseds marknadsarbete installeras sensorer och applikationer hos ett antal testkunder. Genom dessa får Raybased in värdefull feedback från verkliga användare och kan optimera tjänsterna ytterligare. Testkunderna består av Strömstadsbyggen AB, Kuststaden Projektutveckling AB, Fortinova Fastigheter AB, Kvarnvreten Fastigheter AB (existerande kund), Hjalmarsson Bostäder AB och hos Fastighetskontoret Göteborg Stad (existerande kund).



Raybased är i en pågående nyemission. Bolaget har meddelat att vd Jonas Almquist tecknar hela sin andel, motsvarande en ägarandel på 4,67 procemt.



Styrelsen har tidigare meddelat att bolagets emission är garanterad till 100 procent av Raybaseds största ägare Johan Karlsson, vd Slättö Förvaltning AB/Neptunia Invest AB samt av styrelseordförande Fredrik Brodin, vd Offentliga hus, styrelseledamot Jan Eriksson, CFO Neptunia och Kvarnvreten Equity som ägs av Kvarnvreten Fastigheter.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen