Randviken-JV köper av Lidköpings kommun

Transaktioner Randviken bildade i höstas ett JV-bolag tillsammans med Anders Tegelberg AB där Randvikens ägarandel uppgår till 70 procent. JV-bolaget har nu tecknat avtal om förvärv av fastigheterna Mejseln 27 och 28 i Lidköping. Det överenskomna fastighetsvärdet är 78 miljoner kronor, före avdrag för latent skatt. Säljare är det kommunala bolaget Lidköpings Näringslivsfastigheter AB.

Fastigheterna är belägna i direkt anslutning till övriga fastigheter i JV-bolagets bestånd och omfattar cirka 12 200 kvadratmeter uthyrningsbar area med en sammanlagd tomtareal om cirka 43 500 kvadratmeter.



Den totala hyresintäkten uppgår till cirka 8,0 miljoner kronor per år och därtill finns utvecklingspotential i form av outnyttjad mark som JV-bolaget avser utveckla. Fastigheterna är fullt uthyrda och den genomsnittliga viktade hyresavtalslängden är 3,5 år. Största hyresgäster är Västsvenska Stålkonstruktioner AB och Sundlings Sverige AB. Fastigheterna inrymmer huvudsakligen lokaler för lättare industri med tillhörande kontor och lager. Byggnaderna är uppförda under 2000-talet och håller hög standard.



Förvärvet finansieras med egna medel och sedvanliga banklån. Tillträdet beräknas ske under Q1 2022.

– Detta förvärv kompletterar vårt befintliga fastighetsinnehav i Lidköping mycket väl och kommer att bidra till en ökad intjäningsförmåga för Randviken. Vi ser fram emot att fortsätta den goda dialog som redan finns mellan oss, Lidköpings kommun och hyresgästerna i fastigheterna, säger Gustaf Segerborg, vd för Randviken.

