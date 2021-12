Gustaf Segerborg. Bild: Polar Structure

Randviken höjer finansiella mål

Bolag Randviken handlas från och med i dag på Nasdaq First North Premier Growth Market. Samtidigt offentliggör Randviken nya finansiella mål.

Under gårdagen tillträdde Randviken sitt storförvärv av fastigheter för 2 776 miljoner kronor.



Mot bakgrund av att Randviken på kort tid har vuxit snabbt och uppnått några för bolaget viktiga milstolpar, har styrelsen beslutat att uppdatera bolagets tillväxtmål och finansiella mål.



Tillväxt: Fastighetsportföljen ska ha växt till ett underliggande värde om minst 20 miljarder kronor innan utgången av 2025, förutsatt att detta inte står i strid med Bolagets övriga mål (tidigare kommunicerat mål innebar att Bolagets fastighetsportfölj senast innan utgången av 2023 skulle ha ett underliggande värde om minst 10 miljarder kronor).



Långsiktigt substansvärde: Bolaget ska uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) per stamaktie om minst 15 procent över en femårsperiod (tidigare kommunicerat mål: 12 procent).



Förvaltningsresultat: Förvaltningsresultatet per aktie ska öka varje år (tidigarekommunicerat mål: ej kommunicerat).



Soliditet: Soliditeten ska över tid uppgå till minst 35 procent (oförändrat).



Nettobelåningsgrad: Nettobelåningsgraden ska över tid understiga 65 procent(oförändrat).



Räntetäckningsgrad: Räntetäckningsgraden ska över tid överstiga 2,0 gånger(oförändrat).



– Efter ett mycket aktivt och framgångsrikt 2021 känns det helt rätt att spänna bågen ytterligare inför kommande år. Randviken har på kort tid byggt en robust plattform och organisation som är välpositionerad för en accelererad tillväxttakt. Därutöver har vi en spännande pipeline av nya förvärv. De uppdaterade målen speglar våra tillväxtambitioner och riktning framåt, säger Gustaf Segerborg, vd.

