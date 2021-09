Gustaf Segerborg, vd Randviken. Bild: Polar Structure

Randviken bildar JV och köper för 200 miljoner

Transaktioner Randviken och Anders Tegelberg AB (ATAB) bildar ett JV-bolag för gemensam utveckling och tillväxt inom segmenten lager/industri och kontor. Randvikens ägarandel i JV-bolaget uppgår till 70 procent.

Det samägda bolaget har denna dag tecknat avtal om förvärv av åtta fastigheter i Västergötland, indirekt genom bolag, från två privatpersoner till ett underliggande fastighetsvärde om 208,5 mkr efter avdrag för latent skatt. Förvärvet görs via två separata transaktioner och finansieras genom egna medel och till resterande del genom sedvanlig bankfinansiering. Tillträdet är villkorat av att Randviken erhåller erforderlig bankfinansiering och beräknas ske under det fjärde kvartalet.



Fastigheterna som ingår i Förvärvet är belägna i Lidköping (6 st), Uddevalla (1 st) och Tidaholm (1 st) och omfattar totalt cirka 37 000 kvadratmeter uthyrningsbar area med en sammanlagd tomtareal om cirka 131 000 kvadratmeter. Uthyrningsgraden uppgår till cirka 97 procent och större hyresgäster i Portföljen är K/M Matt & Textilgrossisten, Nobina Sverige AB och Polismyndigheten.



I Portföljen finns därtill utvecklingspotential i form av outnyttjad mark som JV-bolaget avser utveckla. Den totala hyresintäkten uppgår till cirka 21 miljoner kronor. Fastigheterna i Portföljen inrymmer huvudsakligen lagerlokaler och lokaler för lättare industri med tillhörande kontor. Majoriteten av byggnaderna är uppförda under 2000-talet.

– Det här förvärvet är i linje med Randvikens strategi att leverera långsiktigt stabila kassaflöden till en begränsad risk. Portföljen håller en bra kvalitet både vad gäller hyresgäster och tekniskt skick. Därtill känns det väldigt kul att starta ett gemensamägt bolag tillsammans med Anders Tegelberg AB. Genom bildandet av JV-bolaget med ATAB, som Randvikens ledning historiskt har genomfört flertalet affärer med, konkretiserar vi vårt framtida samarbete som kommer att skapa ett stort värde för våra aktieägare och bidra positivt till vårt tillväxtmål om 10 miljarder kronor i fastighetsvärde innan utgången av 2023, kommenterar Gustaf Segerborg, vd Randviken Fastigheter.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

