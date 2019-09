Ramsbury hyr ut till Erik Olsson i Malmö. Bild: Croisette

Ramsbury hyr ut i Malmö

Uthyrning Ramsbury Property hyrt ut en kontorslokal om 660 kvadratmeter i fastigheten Stadt Hamburg 13 på Stora Nygatan 64 i Malmö.

Croisette har bistått Ramsbury i uthyrningen.



— Att vi fått förtroendet att arbeta med en premiumprodukt som Stadt Hamburg 13 känns fantastiskt. Vi är oerhört glada att vi kommit i mål med Erik Olsson som nu blir första hyresgäst in i de nya kontorslokalerna. Det förs flertalet diskussioner om övriga ytor i huset, men ännu finns det plats för fler, säger Peter Bergquist, Head of Leasing på Croisette Real Estate Partner.



– Läget och lokalernas karaktär är något vi länge letat efter och vi alla ser mycket framemot tillträdet. Tack vare Croisettes hjälp kunde vi hitta en ny hyresgäst till vår befintliga lokal, en temporär lösning under byggtiden samt vår nya adress på Stora Nygatan 64, säger Martin Wickström på Erik Olsson Fastighetsförmedling.

