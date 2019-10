Wallenstam, med vd Hans Wallenstam sålde Arket-fastigheten till Ramsbury för 215 miljoner kronor. Bild: Victor Friberg/Wallenstam

Ramsbury betalade 215 miljoner i Wallenstamaffären

Transaktioner För ett par veckor sedan avslöjade Fastighetssverige att Ramsbury köpt fastigheten Vallgraven 20:9 i centrala Göteborg. Nu bekräftar Wallenstam försäljningen som sker till ett underliggande värde om 215 miljoner kronor.

Fastigheten Inom Vallgraven 20:9 uppfördes år 1804 och har byggts om och renoverats av Wallenstam. De tre våningsplanen innehåller totalt cirka 1 800 kvadratmeter kommersiell yta där H&M-gruppens butikskedja Arket sedan september 2018 är hyresgäst. Fastigheten säljs via bolag till Ramsbury Property AB, och det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 215 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 119 000 kronor per kvadratmeter.



Cushman & Wakefield var rådgivare till säljaren i affären.



Under kvartalet har Wallenstam även fått en markanvisning om 120 hyreslägenheter på Solleftegatan i Råcksta i Stockholms stad.

