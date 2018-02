Ramboll rekryterar arkitekt

Publicerad den 20 Februari 2018

Bolag Per Norberg har rekryterats till Ramboll och en tjänst som Senior Department Advisor. Per Norberg har tidigare varit anställd på Ågren som chefsarkitekt men lämnade företaget som sedan blev en del av Ramboll. Nu kommer han tillbaka till Ramboll för att kombinera sin kunskap inom kommersiell utveckling med andra samhällsbyggande projekt.

Bild: Ramboll

Per Norberg. Per Norberg.

– Jag valde att gå till Ramboll eftersom jag tror att kompetensen inom affärsområdet Retail Planning & Architecture tillsammans med styrkan och bredden av Ramboll som företag ger förutsättningar att delta i och genomföra intressanta och bra projekt där människor kan utvecklas. Arkitekturen är en avgörande komponent som bidrar till upplevelsen av platser och miljöer. Detta blir allt viktigare då butiker och platser för handel allt oftare bildar våra naturliga mötesplatser, säger Per Norberg.



Per Norbergss roll blir att leda de större projekten och att jobba tillsammans med kunder i tidiga skeden. Han ska också vara stöd och rådgivare till affärsområdets samtliga projekt. En annan viktig uppgift blir att jobba med projektutveckling, planering och arkitektur och arbeta för att dessa delar bildar en fungerande helhet.



– På sikt ser jag att man bör bredda affärsområdet och arbeta mot flera typer av kunder och uppdrag för att fortsätta att utvecklas och ligga i framkant. Handeln har alltid varit i förändring och krävt ett öppet sinne. Det krävs en förståelse för handlare, kunder och dynamiken dem emellan, för att kunna utveckla nya och intressanta platser som attraherar både besökare och handlare, säger Per Norberg.



– Förväntningarna på framtidens platser för handel bara växer, vilket ställer allt större krav på oss som projektutvecklare och arkitekter. Detta tycker vi är jätteintressant och ser fram emot med spänning, fortsätter han.



– Per Norberg är en mångsidig arkitekt som har ett gott rykte i branschen då han tagit fram bra lösningar i projekt till några av våra största kunder. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med Per och att utveckla vår affär och komma närmare våra kunder i en gemensam förståelse för vad besökarna i deras fastigheter önskar, säger Annki Cedervall, affärsområdeschef för Retail Planning & Architecture på Ramboll.



Per Norberg har bland annat jobbat med stora projekt för Ikea Centres, Grand Samarkand i Växjö, och Citygallerian Utopia i Umeå samt haft egen verksamhet inom fastighetsutveckling. Närmast kommer han från Arkitekterna Krook & Tjäder där han var ansvarig för kompetensområdet handel i koncernen.

