Fastighetsägarna är överens om ett ramavtal för Stockholms hyresgäster. Bild: Fastighetsägarna

Ramavtal om hyrorna i Stockholm är klart

Bostäder Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen har ingått ett ramavtal som innebär att majoriteten av bruksvärdeshyrorna i Stockholm kommer att höjas med 4,75 procent under 2023. Fastighetsägarna konstaterar att hyreshöjningen är på en nivå som försvårar möjligheten att bedriva en långsiktigt seriös förvaltning.

Efter fem månader har förhandlingen om ett ramavtal avseende höjningen av den allmänna hyresnivån i Stockholm under 2023 gått i mål. Överenskommelsen innebär att bruksvärdeshyrorna höjs med 4,75 procent från den 1 februari. För hyror i lägenheter som överstiger 2000 kronor per kvadratmeter och år begränsas dock höjningen till 3,0 procent. För lägenheter där hyresvärden inte står för uppvärmningen begränsas höjningen till 3,2 procent.



– Det är bra att vi har ett ramavtal, men det har tagit orimligt lång tid och har landat på en nivå som inte är långsiktigt hållbar. Givet de dramatiska kostnadsökningarna är jag genuint oroad över hyresrättens ställning på bostadsmarknaden. Vill vi stärka den måste hyresnivåerna utvecklas i takt med övriga kostnader i samhället, säger Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm.



När förhandlingarna inleddes i september förra året var ambitionen att parterna skulle följa den rekommendation för förhandlingarna som bostadsmarknadens organisationer hade enats om under sommaren. Den innebar att hyresjusteringen skulle baseras på fleråriga genomsnitt av ett antal ekonomiska faktorer. Tanken var att det skulle skapa stabilitet i hyresjusteringarna och att förhandlingarna skulle gå snabbare.



– Så blev det inte. Skälet var att vi och Hyresgästföreningen såg helt olika på hur modellen skulle användas. Att modellen dessutom sjösattes i en mycket turbulent ekonomisk situation med snabbt stigande kostnader gjorde inte saken lättare. Förhandlingarna fastnade helt enkelt. För att kunna komma framåt var parterna tvungna att förhandla utan modellen som grund, säger Nathalie Brard, förhandlingschef Fastighetsägarna Stockholm.



Uppgörelsen innebär ett långtgående skydd för huvudstadens hyresgäster mot de kostnader som drabbar de som bor i villa eller bostadsrätt.



– För hyresgästerna handlar kostnadsökningarna om hundralappar. För de som äger sitt eget boende handlar det om många tusenlappar. Mellanskillnaden står hyresvärden för. Det är ingen dålig försäkring hyresgästerna får, säger Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige.

