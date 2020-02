Översiktsbild över nya Boho Club i Marbella Bild: Quartiers Properties

Quartiers Properties fortsätter att öka sitt substansvärde

Bolag Spanienfokuserade Quartiers Properties fortsätter att växa sitt substansvärde.

Ökningen jämfört med bokslutet 2018 uppgår till 11,0 procent och substansvärdet per stamaktie noteras nu till 8,26 SEK. Aktien handlas således till en substansrabatt om 48,7 procent givet stängningskursen den 27 februari 2020.



Quartiers Properties VD Marcus Johansson Prakt kommenterar bolagets bokslutskommuniké:



"Under 2019 fortsätter vi att stärka vårt substansvärde som nu uppgår till 8,26 SEK per stamaktie, och noterar därmed en tillväxt om 11,0 procent jämfört med bokslutet 2018. Den fortsatt positiva tillväxten av substansvärde per stamaktie bekräftar att de insatser vi genomfört under året även fortsättningsvis bidragit till att skapa värde för våra aktieägare. Samtidigt har vi delat ut sju miljoner kronor till våra preferensaktieägare och behållit en stabil aktiekurs i densamma. Med en stamaktiekurs som i skrivande stund handlas till en betydande substansrabatt om 46 procent hoppas vi att än fler investerare finner stamaktien intressant och väljer att investera i bolaget under 2020."



Under året öppnades hotell och restaurangprojektet Boho Club i Marbella, samt att bolaget framgångsrikt sålde samtliga lägenheter i projekt "22 by Quartiers".

