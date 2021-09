Pulsen köper mer i Borås

Pulsen köper i centrala Borås. Bild: Pulsen

Transaktioner Pulsenkoncernens fastighetsbolag växer nu i hemmastaden Borås och utökar sitt bestånd med ytterligare två centrala fastigheter i staden. Pulsen har efter affären ett fastighetsbestånd på cirka 107 000 kvadratmeter varav cirka 48 000 kvadratmeter i centrala Borås.

– Som fastighetsägare och som boråsare känns det fantastiskt att få vara med och utveckla staden på det sätt som vi gör. Det är något vi gör både till vardags som företagare, arbetsgivare och hyresvärd, men också genom att vara del i större projekt som utvecklingen av Borås digitala distrikt och vårt gröna stråk genom staden. Därför känns det riktigt bra att vi nu också får möjlighet att öka vår närvaro i Borås ännu mer, säger Christer Södeliden, vd på Pulsen Fastigheter AB.



Tisdagen den 31 augusti blev det klart att Pulsen Fastigheter AB med dotterbolag förvärvar fastigheterna Vävaren 12 och Vävaren 15 från de tidigare privata ägarna och Centrumfastigheter Förvaltning i Borås AB. Fastigheterna ligger centralt i Borås på Norrby Långgata och Bohusgatan, några hundra meter från Borås Resecentrum.

– Det känns tryggt för oss att genomföra denna affär med Pulsen Fastigheter då de är en aktör som är starkt förankrade och har ett genuint engagemang i staden, säger Benny Olofsson, vd för Olofsson Fastigheter.



Med förvärvet utökar Pulsen sitt fastighetsbestånd till cirka 48 000 kvadratmeter i Borås och till totalt 107 000 kvadratmeter i Sverige som helhet.



Pulsen Fastigheter har på senare år tagit en allt starkare och mer aktiv position i hemstaden. Hösten 2017 förvärvade man sju fastigheter i centrum och breddade därmed sitt bestånd med bostäder utöver de industriella och kommersiella lokaler som tidigare varit fastighetsbolagets kärna. Kombinationen har visat sig vara lyckosam och nu läggs ytterligare 25 lägenheter och sex lokaler i bolagets portfölj.

– För oss som närvarande fastighetsägare känns det bra att ha en mix av kontor, butiker och bostäder i vårt utbud. Jag vill passa på att hälsa alla nya hyresgäster varmt välkomna till Pulsen Fastigheter, säger Christer Södeliden.



Säljarens rådgivare vid försäljningen har varit Newsec samt advokaterna Peter Savin och Malin Kulander, Advokatfirman Glimstedt, som juridiskt ombud för köparen.

Newsec på Branschguiden

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning.



Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1 700 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1,3 miljoner kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1400 miljarder kronor. Tack vare st...

Läs mer om Newsec på Branschguiden