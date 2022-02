Willem De Geer, ordförande, Avy och Henrik Svanqvist, Tmpl kommer att leda det nya bolaget Avy-Tmpl.

Proptech-bolag går ihop och skapar ledande plattform

Bolag Avy och Tmpl går samman och skapar Nordens ledande plattform inom Tenant Experience.

Svenska Proptechbolagen Avy Finans AB och Tmpl Solutions AB har träffat en överenskommelse om sammanslagning och skapar Nordens ledande plattform inom Tenant Experience. Under det nya företagsnamnet Avy-Tmpl kommer bolaget att renodla verksamheten och fokusera enbart på bostadsmarknaden.



Willem De Geer, ordförande på Avy kommer leda bolaget vidare i sin roll som arbetande styrelseordförande. De Geer har över 20 års erfarenhet av att leda internationella företag genom perioder av snabb tillväxt och expansion och har bland annat framgångsrikt grundat, drivit och sålt Panopticon till Datawatch, samt sitter i styrelsen för ett flertal ledande fastighetsbolag på marknaden.



Samgåendet av Avy och Tmpl förenar ledande teknologi och branschkunskap under ett och samma tak, tillsammans med ett omfattande ekosystem av tjänsteleverantörer och fastighetssystem. Den kombinerade plattformen innebär ett erbjudande med det bredaste produktutbudet som finns inom Tenant Experience och täcker alla aspekter av boendet, från inflyttning till utflyttning. Bolaget har en skräddarsydd och integrerad lösning för betalning- och e-handel, unik för bostadsbranschen, med en månatlig transaktionsvolym om 70 miljoner kronor.



Tillsammans når Avy-Tmpl ut till 250 000 hushåll med en kundbas bestående av ledande bostadsbolag på den privata och allmännyttiga marknaden såsom Wallenstam, SBB, Fastighetsägarna Service, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder i Göteborg, Heba, SBS Norden, Newsec, Atrium Ljungberg, Niam och MKB.



Willem De Geer kommenterar:

– Sammanslagningen av dessa bolag har många strategiska och värdeskapande fördelar med ett kompletterande produktutbud och djup expertis inom den privata och allmännyttiga bostadssektorn. Tenant Experience är ett av de mest spännande områdena inom Proptech just nu där det sker ett fundamentalt skifte i hur bostadsbolagen vill och behöver möta sina kunder. Tillsammans har Avy-Tmpl ett enastående produkterbjudande och kundbas, med kapacitet att expandera snabbt. Jag ser fram emot att se till så bolaget kan fortsätta sin tillväxtsresa på bästa sätt.



Henrik Svanqvist, VD på Tmpl fortsätter:

– Jag ser fram emot resan i att förena våra två marknadsledande företag. Med Avys framstående betal- och e-handelslösning för bostadsbranschen tillsammans med Tmpls prisbelönta plattform kommer vi ta vårt erbjudande till nästa nivå. Tillsammans har vi en stark kundbas som representerar en stor marknadsandel av svenska hushåll och jag är förväntansfull på vad Avy-Tmpl kommer att åstadkomma tillsammans.



Avy-Tmpl kommer löpande att uppdatera och komplettera sitt produkterbjudande till befintliga kunder i takt med att bolaget integrerar sin teknologi till en och samma plattform. Bolaget kommer att öka takt och fokus på att expandera till nya marknader genom såväl förvärv som organisk tillväxt.

