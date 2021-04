Stockholm. Bild: Istock

Prologis etablerar nytt kontor i Stockholm

Bolag Logistikfastighetsföretaget Prologis Nordics öppnar ett nytt kontor i Stockholm i april. Att etablera närvaro på den viktiga logistikmarknaden i Stockholm och Mälardalen är ett led i Prologis långsiktiga tillväxtstrategi i Sverige. Etableringen sker också för att komma närmare de befintliga kunderna för att förstärka kundupplevelsen.

Prologis har historiskt sett varit starka i västra Sverige med sitt huvudkontor i Göteborg. I samband med att bolaget nu stärker sitt fokus på Stockholms-området och Mälardalen värvas nu Caroline Nirberg och Sebastian Johansson till det nya kontoret i Stockholm. Nirberg får ansvar för projektutveckling och förvärv i hela Sverige och Johansson ansvarig för fastighetsförvaltningen i regionen.

– Etableringen av Stockholmskontoret är en strategisk satsning i våra högt ställda ambitioner på tillväxt och samtidigt utveckla kundupplevelsen, säger Gunnar Gillholm, nordenchef på Prologis. Caroline Nirberg och Sebastian Johansson blir viktiga kuggar i den strategin.



Uppdraget som Caroline Nirberg tar sig an innefattar övergripande ansvar för projektutveckling, fastighetsförvärv och markköp i Sverige. Rollen innebär kontakter med mäklare, kommuner och kunder för att identifiera potentiella utvecklingsmöjligheter för att stärka Prologis närvaro i Sverige via långsiktiga investeringar.

– Jag gillar utmaningar och uppskattar förtroendet att få bli en del av ett starkt team som kan bidra till Prologis framtida strategi och expansion, säger Caroline Nirberg om sitt nya uppdrag. Genom åren har jag byggt upp ett solitt nätverk av kontakter inom branschen som nu kommer väl till pass i min nya roll. Mitt fokus kommer att vara att identifiera potentiella investeringar i attraktiva logistiklägen i hela Sverige och se till att Prologis är den partner som bygger det bästa erbjudandet oavsett om du är markägare, ansvarig för kommunala etableringar eller söker nya lokaler.



Caroline Nirberg, som tagit en B.Sc på Wharton Business School i USA och en EMBA på Handelshögskolan i Stockholm, kommer senast från DHL i Sverige, där hon var ansvarig för förvaltning och utveckling av bolaget fastighetsportfölj. Innan dess har hennes karriär tagit henne från Hong Kong via Warsava till Frankfurt där hon var transaktionsrådgivare och director capital markets på JLL. Hon är även medlem Royal Institute of Chartered Surveyors, RICS.



Etableringen i Stockholm innebär också att Prologis kommer närmare en betydelsefull del av sin kundbas. Sebastian Johansson, som får ansvaret för att ytterligare utveckla och förstärka kundupplevelsen i Stockholmsområdet, kommer senast från L&T. Hans närvaro ger de lokala kunderna möjlighet till både mer personlig kontakt och ännu snabbare responstider.

