Prologis börjar bygga i Rosersberg

Bygg/Arkitektur Igår togs första spadtaget för Prologis senaste projekt: en modern logistikfastighet med hög klimatanpassning och många extra features. Den 20 000 kvadratmeter stora fastigheten beräknas stå färdig och vara redo för inflyttning till årsskiftet 2023/2024.

Bild: Sami Josefsson

Från vänster: Lars-Erik Sandhgren, KilenKrysset, Jan Persson, KilenKrysset, Gunnar Gillholm, Prologis, Dennis Larsson, YLAB och Tony Johansson, Prologis. Från vänster: Lars-Erik Sandhgren, KilenKrysset, Jan Persson, KilenKrysset, Gunnar Gillholm, Prologis, Dennis Larsson, YLAB och Tony Johansson, Prologis.

Rosersberg DC4 är den senaste i raden av fastigheter som byggs av Prologis på den nordiska marknaden där företaget idag äger och förvaltar 34 högkvalitativa distributionscenter och lagerlokaler. Med konstruktionen av Rosersberg DC4 stärker Prologis sin närvaro i Stockholmsområdet ytterligare.



Den toppmoderna logistikfastigheten kommer att omfatta cirka 20 000 kvadratmeter och byggs på den mark som förvärvades av Prologis i juni 2022. Byggnaden är utformad med flexibilitet i åtanke och kan hyras som separata enheter eller som en stor anläggning.



– Olika lösningar för lastkajerna är också möjliga, antingen en större lastkaj med genomgående flöde via cross-dock eller två separata enheter. Genom modern byggteknik kommer även antal pelare på insidan att reduceras för att öka flexibiliteten i hur golvytan kan användas, säger Tony Johansson, head of development Prologis Nordics.



Rosersberg DC4 kommer dessutom att få ett antal kvalificerade features i sitt basutförande, så som solceller på taket, stora ljusinsläpp och dagsljusliknande LED-belysning samt självbevattnande växtlighet för en god arbetsmiljö och bra luft. Fastigheten ligger också i direkt anslutning till ett grönområde där uteplatser planeras för de som ska jobba i fastigheten.



– Närheten till både vägnät, tåg och flyg ger företagen goda möjligheter att effektivt nå Stockholm city, Mälardalen samt övriga Sverige och Europa. Området har även mycket bra access tack vare Stockholms lokaltrafik och nås via bussar och pendeltåg, säger Gunnar Gillholm, VP country manager på Prologis Nordics.



Ansvarig byggentreprenör för projektet är YLAB Larssons Bygg AB.

