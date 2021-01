Mikael Hasselberg Bild: Grandab

Profura blir delägare i Grandab

Bolag Profura Fastigheter har i december 2020 förvärvat 25 procent av andelarna i Grandab Management, via en riktad nyemission.

Grandab Management är verksamma inom fastighetsinvesteringar och förvaltning med fokus på värdeskapande. Verksamheten är partnerägd och grundades 2013. Grandab har i dag en rad både privata och institutionella partners där man som huvudregel alltid går in som medinvesterare och riskdelande partner.

– Profura Fastigheter och Grandab har haft ett gott samarbete i flera utvecklingsprojekt så att gå in som delägare var ett naturligt steg, säger Mikael Thörnkvist, vd för Profura.

– Det känns väldigt bra att ha fått in Profura som delägare. Vi har sedan tidigare haft ett bra och utvecklande samarbete och genomfört flera affärer tillsammans. Genom Profuras delägarskap stärker vi Grandabs kapitalbas och säkerställer vår fortsatta tillväxtresa de kommande åren, säger Carl Petre, partner på Grandab Management.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

