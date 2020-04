Älvsjö 360. Bild: Profi Fastigheter

Profi öppnar coworking i Älvsjö och tecknar hyresavtal med läkemedelsbolag

Uthyrning Profi Fastigheter utökar kontorskonceptet C/O till bolagets fastighet Älvsjö 360. C/O i Älvsjö 360 kommer omfatta 1 500 kvadratmeter kontor och blir Profi Fastigheters femte anläggning för cowork och flex office i Stockholm. Samtidigt har avtal tecknats med läkemedelsbolaget Recipharm som hyr 450 kvadratmeter. Inflyttning planeras under tredje kvartalet.

Avtalet med Recipharm och beslutet att investera i ytterligare ett C/O-kontor innebär också startskottet för Profi Fastigheters utökade erbjudande där större kontorshyresgäster blir en del av C/O.



I och med etableringen i Älvsjö 360 driver Profi Fastigheter över 7 500 kvadratmeter C/O i egen regi. Övriga C/O-kontor finns i Kista, Haninge, Bredden och Norrviken.



Fastigheten Älvsjö 360 är strategiskt belägen med utmärkt kommunikationsläge utmed Älvsjövägen och ett hundratal meter från kollektivtrafiknoden Älvsjö station. Fastigheten, som ursprungligen uppfördes för Ericsson 1996, består av sex huskroppar med en uthyrningsbar area på 22 000 kvadratmeter kontorsyta, egen lunchrestaurang och 350 parkeringsplatser i varmgarage. Bland övriga hyresgäster finns bland annat Rejlers, Sigicom AB och Schneider Electric.

– Såväl initiativet att investera i en ny C/O som uthyrningen till Recipharm ligger helt i linje med visionen för Älvsjö360 och vår utvecklingsplan för C/O. Älvsjö är en mycket intressant delmarknad där vi har stor efterfrågan på kontor, såväl stora som små. Att integrera större kontorshyresgäster i vårt C/O-koncept, vilket innebär att man delar gemensamhetsytor som mötesrum, kök och lounger, är både spännande och hållbart, säger Thomas Jonasson, uthyrnings- och marknadschef.

