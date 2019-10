Profi hyr ut i Kista. Bild: Profi Fastigheter

Profi hyr ut 1 550 kvadratmeter i Kista

Uthyrning Profi Fastigheter har tecknat två nya hyresavtal med Kofax Sweden Technologies AB respektive Strongpoint Technology AB om totalt 1 550 kvadratmeter kontor i Nordicforum. Avtalen innebär att de bägge bolagen flyttar sina respektive verksamheter till Profis fastighet på Torshamnsgatan 35 i Kista. Tillsammans med tidigare kommunicerade uthyrningsaffärer har avtal på över 5 000 kvadratmeter tecknats hittills i år i Nordicforum.

Annons

Profi Fastigheter har under året genomfört ett omfattande uppdateringsarbete i Nordicforum för att möta framtidens förväntningar på moderna kontor. Två stora vinterträdgårdar har förvandlats till välkomnande lounger, den nya receptionen har utökats med ett café, restaurangen och konferensen har byggts om. Samtidigt har en ny trappa anlagts som binder ihop Profis cowork-koncept - C/O - med ljusgården och receptionen. Utöver det har dessutom ett 450 kvadratmeter stort gym, exklusivt för de som arbetar i Nordicforum, byggts.

Profi Fastigheter förvärvade den 44 000 kvadratmeter stora fastigheten i november 2016 med relativt stora kontorsvakanser och har sedan dess drivit ett aktivt uthyrnings- och förvaltningsarbete. Fastigheten, som består av två huskroppar och 1 000 parkeringsplatser, ligger i bästa kommunikationsläge med gångavstånd till såväl Kista Centrum med tunnelbana som Helenelunds pendeltågsstation. Övriga hyresgäster är bl.a Sabis, DirektPress, Asus, Bioservo, Hamamatsu och Handicare.

– Vi är väldigt nöjda med att välkomna Kofax och StrongPoint till Nordicforum. Det här är ytterligare en affär som är ett resultat av vår strategi där vi genom aktiv uthyrnings- och utvecklingssarbete erbjuder en kundanpassad kontorsprodukt i en fastighet som är under transformation, säger Mathias Björkman, chef Aktiv förvaltning.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen