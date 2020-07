Daniel Pembert och Tomas Gustafsson öppnar restaurang i Atrium Ljungbergs Mobilia. Bild: Walk The Room/Pembert & Gustafsson

Prisbelönta kockar öppnar restaurang på Mobilia

Uthyrning Malmös egna världsmästarkockar Daniel Pembert och Tomas Gustafsson har tecknat avtal med Atrium Ljungberg om att öppna restaurangen Torget 02 på Mobilia i oktober.

Restaurangen är en del i en händelserik höst på Mobilia med invigningar av barnkulturhuset Funnys Äventyr, Nordisk Films biograf och flera butiker och restauranger.



Daniel Pembert och Tomas Gustafsson lärde känna varandra när de tävlade tillsammans, och vann Kock-VM 2014. Sen dess har de arbetat med kulinarisk utveckling, catering, kockutbildning och driver restaurangen Lokal 17 i hamnen i Malmö. Restaurang Torget 02 på Mobila kommer att fokusera på skånska råvaror och servera surdegspizza och Streetfood med influenser från världens alla hörn – Mat för familjen i modern tappning.



– Vi vill utmana oss själva med nya saker och när vi såg den fantastiska lokalen var vi sålda, säger Daniel Pembert. Vi tror på Mobilias strategi att utvecklas till ett urbant stadskvarter där det finns många anledningar att spendera tid.



Atrium Ljungberg har arbetat intensivt med att utveckla matutbudet på Mobilia som redan i sommar utökas med Svea Husmanskost och foodtrucken Paolitas Streetfood. I slutet av sommaren invigs även flera nya butiker, bland annat New Yorker och Deichmann och senare under hösten är det premiär för barnkulturhuset Funnys Äventyr och Nordisk Films biograf med den första 4DX-salongen i södra Sverige.



– Det känns väldigt roligt att kunna växla upp matutbudet på Mobilia med restauratörer av den här kalibern, säger Charlotta Gustafson som är Head of Leasing på Atrium Ljungberg. Vi har höga förväntningar och är övertygade att etableringen kommer locka nya matgäster även till närliggande restauranger.



Hyresavtalet med Torget 02 är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

- Nicklas Tollesson

