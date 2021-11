Gustaf Larsson, kökschef på Nook, Anna Korpi, fastighetschef på AMF Fastigheter, Alexander Bäckman, restaurangchef på Nook, och Per Helgesson, marknadsområdeschef på AMF Fastigheter. Bild: AMF Fastigheter

Prisade restaurang Nook flyttar till Stockholmsverken

Uthyrning Matscenen i kvarteret Stockholmsverken växer ytterligare när den populära Södermalmsrestaurangen Nook flyttar in. Nook, som flera år erhållit en BiB Gourmand från Guide Michelin, växer i samband med flytten från 200 till ungefär 1000 kvadratmeter och ser fram emot att kunna erbjuda sin unika upplevelse till fler.

Annons

Kvarteret Stockholmsverken, en gång i tiden ett industrinav på Södermalm, har de senaste åren genomgått en förvandling. Flera nya aktörer har flyttat in, innergårdar har rustats upp och folklivet har tagit alltmer plats mellan husen. Flera spännande matkoncept har tillkommit, bland andra växtbaserade Gigafood, vietnamesiska Bun Bun och den kombinerade möbelstudion och naturvinbaren Gemla. Nu stärks kvarteret som destination för mat och dryck ytterligare när den populära Södermalmsrestaurangen Nook flyttar hit.

– Vi är så glada att Nook valt just Stockholmsverken som nytt hem för sin omtyckta restaurang. Planerna för den rymliga lokalen är väldigt spännande och vi är övertygade om att detta kommer bli en viktig pusselbit i kvarteret och ett bra komplement till allt annat som erbjuds här, säger Per Helgesson, marknadsområdeschef på AMF Fastigheter.



Alexander Bäckman, restaurangchef på Nook, drivs av ambitionen att erbjuda mat han själva vill äta tillsammans med upplevelsen han själva vill uppleva - i allt från morgonens val av råvaror till kvällens färdiga menyer. Inspirationen kommer från både street food och fine dining och rätterna presenteras på två fasta menyer. Nook har flera år i rad fått Guide Michelins BiB Gourmand, en utmärkelse för krogar med bra mat till rimliga priser.

– Nook är en mysig kvarterskrog och den känslan vill vi verkligen behålla även efter flytten. I de nya lokalerna ser vi fram emot att presentera flera nyheter och samtidigt leverera Nook till fler gäster. Det ska också bli kul att bli en del av Stockholmsverken och den spännande utveckling som äger rum här, säger Alexander Bäckman.



Nook har funnits på Åsögatan på Södermalm i snart åtta år och har blivit en favorit för många, både bland boende i närområdet och mer långväga gäster. Den nya restaurangen i Stockholmsverken kommer att bestå av fyra olika delar, varav matsalen är en. Dessutom kommer två uteserveringar att finnas.

– Vi har många spännande planer för restaurangen och återkommer framöver med mer information om vad vi kommer att erbjuda här, säger Alexander.



Nook planerar att öppna på Rosenlundsgatan 33 i augusti 2022. Anpassningen av lokalerna påbörjas under hösten 2021.

