Prime Living ställer in pref-utdelning

Publicerad den 28 November 2018

Bolag Pressade Prime Living redovisar ett rörelseresultat på -237 miljoner kronor för Q3 och beslutar att ställa in utdelningen på sin preferensaktie.

Bild: Sevenco

Hans Sandén. Hans Sandén.

Kursen på preferensaktien har sedan i augusti fallit från drygt 100 kronor och stängde på tisdagen på 38,80 kronor. De första avsluten på onsdagsmorgonen gjordes på cirka 33 kronor. Den tänkta utdelningen är 8,50 kronor, fördelat på kvartalsvis utdelning.



Styrelsen har beslutat att tillsvidare ställa in utdelningen den 15 januari 2019.



Q3-siffrorna:

Koncernens intäkter uppgick till 13,1 MSEK (11,5).

Rörelseresultatet uppgick till -237,0 MSEK (64,7).

Värdeförändring av fastigheter uppgick till -80,2 MSEK (66,0).

Resultatet före skatt blev -250,0 MSEK (51,2).

Resultat per stamaktie var -17,2 SEK (2,6).



Perioden januari – september:

Koncernens intäkter uppgick till 40,6 MSEK (35,0).

Rörelseresultatet uppgick till -191,2 MSEK (197,9).

Värdeförändring av fastigheter uppgick till 26,9 MSEK (197,9).

Resultatet före skatt blev -226,3 MSEK (158,7).

Resultat per stamaktie var -16,1 SEK (7,9).



Periodens resultatförsämring förklaras huvudsakligen av fördyrande kostnader i projekt Ferdinand, Spånga, 166,6 MSEK under perioden januari-september (varav 108,9 MSEK i tredje kvartalet) i vilket ingår en reservering med 100 MSEK för kommande färdigställande. Vidare förklaras resultatförsämringen av en beslutad reservering om 50 MSEK för beräknade kostnader för förbättringsåtgärder på färdigställda förvaltningsfastigheter samt återföring av tidigare vinstavräkning om 79,2 MSEK avseende projekt Spångas kommande etapper till följd av projektets fördyringar, försening och att vinsten i dagsläget inte kan beräknas tillförlitligt.



Kostnader och tidplaner i Spångaprojektet Ferdinand Etapp 1 har överskridits, till följd av brister hos underleverantörer samt egen bristande styrning och kontroll. Kraftfulla åtgärder har under slutet av tredje kvartalet vidtagits för att förbättra styrning och kontroll, samt att säkerställa att bolagets leverantörer uppfyller tillräckliga krav på kvalitet och kompetens.



Prime Living Sandyford Ltd, dotterbolag till Prime Living AB (publ), upptog ett icke noterat lån på 5 362 000 EUR med en rörlig ränta på 7 procent per år. Syftet med lånet är att utveckla cirka 25 000 m2 BTA i Sandyford Dublin på egen mark.



Händelser efter periodens utgång:



Prime Living beslutade att lägga ut fastigheten Karlstad Kornetten 2 i Karlstad till försäljning. Fastigheten har en tomtyta på 10 367 m2 och omfattar 140 studentlägenheter inflyttade under åren 2011-2015.



Prime Living beslutade att lägga ut fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum, Sollentuna till försäljning. Fastigheten omfattar en tomtyta på 5156 m2.



En extra stämma den 24 oktober valde en ny styrelse. Styrelsen har med bolagets nytillträdda ledning sett över bolagets nuläge samt offentliggjort en åtgärdsplan för att säkerställa en hållbar affärsmodell och säkerställa en långsiktigt hållbar finansieringslösning.



Prime Living meddelade att bolagets likviditet kortsiktigt är ansträngd efter framförallt kostnadsöverdrag i Spångaprojektet. Den korta finansieringen kan lösas genom lån från större aktieägare eller lån mot säkerhet i befintliga fastighetsinnehav, alternativt avyttringar från den befintliga fastighetsportföljen. Om inget av ovan alternativ genomförs kommer bolagets likviditet att ta slut under andra halvan av december. Prime Livings finansieringsbehov tillgodoses för närvarande främst genom banker, kreditinstitut och obligationer.



Bolaget har i oktober upptagit ett kortfristigt lån om 30 MSEK som förfaller till betalning senast 2019-03-31.



Vd Hans Sandén:

– Sedan jag tillträdde i slutet av augusti har Prime Living haft ett utmanande kvartal.



– Vårt operativa fokus har varit att färdigställa Spånga etapp 1. Projektet har fortsatt att kantas av problem i form av förseningar och tillkommande kostnader. Vi har efter rapportperiodens slut tagit beslut att avsluta samarbetet med ett antal entreprenörer som inte levt upp till våra krav eller etiska riktlinjer. Detta kommer att försena avslutet av etapp 1 men är nödvändigt för att säkerställa att säkerheten för våra hyresgäster kan garanteras och att rätt byggkvalitet kan uppnås. För att garantera ett korrekt utförande har styrelse och ledning tagit beslut att låta oberoende besiktningsmän genomföra besiktningar av fastigheten från såväl miljömässiga som byggtekniska aspekter. I periodens bokslut har reserveringar på 100 MSEK gjorts för slutförande av etapp ett, vilket styrelse och ledning bedömer vara tillräckligt.



– För etapp 2 i Spånga har vi fått beviljat investeringsstöd på 57,7 MSEK vilket ger bra finansiell bas för det fortsatta projektet dock gör förseningar i etapp 1 och brist på finansiering av etapp 2 att endast grundläggande arbeten har utförts för denna etapp. Vi har tidigare gjort viss vinstavräkning i projektet i enlighet med gällande regler och redovisningsprinciper, men de nya förutsättningarna gör att vi under perioden har återfört tidigare vinstavräkning om 79,2 MSEK.



– I vårt projekt på Irland är rivningen nu avslutad och vi ligger i fas med planen att ansöka om bygglov i slutet av november.



– I Lund har miljömyndigheten beslutat om nyttjandeförbud för i första hand 17 lägenheter. Prime Living har vidtagit åtgärder där fläktar och ventilation byts ut och vid behov åtgärda fuktskador. För att kvalitetssäkra arbetet har oberoende besiktningsmän anlitats. De initiala resultaten visar att fullgoda värden av luftflöden uppnås. Samtliga 200 lägenheter beräknas vara åtgärdade till årsskiftet.



– Mot bakgrund av de brister som uppdagats i våra förvaltningsfastigheter har beslut fattats att genomföra oberoende besiktningar av samtliga fastigheter i vårt bestånd. Som reservering har avsatts 50 MSEK i bokslutet för att åtgärda de identifierade bristerna.



– Prime Living har tidigare redovisat ett projekt i Täby, Roslags-Näsby. Detta projekt har i samförstånd med Täby kommun förts över till en extern samarbetspartner. Det slutgiltiga och formella beslutet beräknas fattas av kommunstyrelsen 28 januari 2019. Som ersättning har vi erhållit en kompensation för nedlagda kostnader på 2,5 MSEK.



– Efter periodens slut har styrelsen fattat beslut att avyttra icke strategiska förvaltningsfastigheter och projekt. Förvaltningsfastigheten i Karlstad ligger därför ute till försäljning liksom byggrätten i Sollentuna-Sjöberg.



– Arbetet med att öka uthyrningsgraden i framförallt Oxie TP1 och TP8 har intensifierats under kvartalet med målsättningen att nå en total uthyrningsgrad på 90 procent under fjärde kvartalet. I det totala beståndet har vi i skrivande stund uppnått vårt kortsiktiga mål på 90 procent. Vi fortsätter det systematiska arbetet med att ytterligare höja uthyrningsgraden.



– Prime Livings affärside, att utveckla och förvalta modulbyggda Studentbostäder med fokus på hållbar förvaltning, är vi övertygade kommer att ha fortsatt framgång. Vår bedömning är att efterfrågan på den här typen av bostäder kommer att vara mycket stort även fortsättningsvis.



– I Sverige kommer en svalare byggkonjunktur göra det lättare att bygga med stabila partners. Det nya investeringsbidraget som finns att tillgå för studentbostäder ger ännu bättre förutsättningar.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

