Prime Living: Knappt 60 procent accepterade utbyteserbjudandet

Bolag Ägare till 59,5 procent av de utestående preferensaktierna i Prime Living accepterar bolaget erbjudande om att förvandla preferensaktierna till stamaktier.

Utbyteserbjudandet innebär att Prime Living erbjuder 20 stamaktier för varje preferensaktie av serie B som löses in.



Utbyteserbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Prime Living efter fullföljande kommer att lösa in 773 586 preferensaktier av serie B, motsvarande cirka 59,5 procent av samtliga utestående preferensaktier av serie B i Bolaget. Till följd därav kommer Bolaget att emittera 15 471 720 stamaktier.



Leverans av nyemitterade stamaktier i Utbyteserbjudandet kommer att ske i samband med registrering av utbyteserbjudandet hos Bolagsverket vilket beräknas ske vecka 2 2020.



Antal utestående aktier i Bolaget efter registrering hos Bolagsverket kommer att vara följande:

# Stamaktier: 44 461 075

# Preferensaktier av serie B: 526 414

# Preferensaktier av serie C: 204 519 552



Samtliga bolagets preferensaktier av serie C kommer automatiskt att omvandlas till stamaktier om antalet preferensaktier av serie B i Bolaget är 65 000 eller färre.



Prime Living förlänger nu acceptfristen till och med den 30 januari 2020.



Prime Livings vd Lars Wikström:

– Jag noterar att många ägare av preferensaktie B har accepterat utbyteserbjudandet. Jag tror dock att det finns de som ännu inte har haft tillfälle att sätta sig in i erbjudandet. Förlängningen innebär att resterande innehavare av preferensaktie B nu får en ny möjlighet. Det är min förhoppning att erbjudandet accepteras av så många att preferensaktie C omvandlas till stamaktier och vi då får den kapitalstruktur som är målbilden i vår rekapitaliseringsplan: ett aktieslag, där alla aktier har lika rätt i bolaget.

