Prime Living behåller fastigheter – obligationer konverteras till preferensaktier

Bolag Prime Living ändrar sin rekapitaliseringsplan. Bolaget planerar nu att behålla Oxie-fastigheterna och konvertera obligationer konverteras till preferensaktier av serie C genom en riktad nyemission till kursen 0,1 kronor per aktie.

Prime Living presenterade den 17 juli 2020 en plan för att rekapitalisera bolaget samt skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur innebärande bland annat att bolaget skulle undersöka förutsättningarna för en försäljning av fastigheterna Träpanelen 1, Träpanelen 6 och Träpanelen 8 ("Oxie-fastigheterna") som är pantsatta till förmån för innehavarna av bolagets obligationslån med ett totalt emitterat belopp om 400 miljoner kronor.



Prime Living har därefter fått respons från borgenärskollektivet och har med anledning av responsen reviderat rekapitaliseringsplanen, framförallt med avseende på hanteringen av Oxieobligationen.



Efter revideringar innehåller rekapitaliseringsplanen följande nya huvudpunkter:

• Villkoren för Oxie Obligationen föreslås ändras enligt följande: 200 MSEK av utestående nominellt belopp samt upplupen ränta per den 31 juli 2020 om cirka 6,52 miljoner kronor konverteras till preferensaktier av serie C i Bolaget genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 0,1 kronor per aktie. Teckningskursen är bestämd efter sonderingar med några större obligationsinnehavare, och räntan kapitaliseras och betalas ut på slutlig förfallodag.

• Vidare är de föreslagna ändringarna avseende Oxie Obligationen, Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen (såsom anges nedan), villkorade av varandra, på så sätt att om ändringarna inte godkänns i ett av de tre skriftliga förfarandena, kommer de föreslagna ändringarna för övriga obligationer inte att genomföras.



Bolaget avser således inte längre undersöka förutsättningarna för att sälja Oxie-fastigheterna som ett led i Rekapitaliseringsplanen.

Övriga huvudpunkter i rekapitaliseringsplanen, som har kommunicerats tidigare, är följande:



• Bolagets obligationslån med med ett totalt emitterat belopp om 190 MSEK ("Senior Unsecured Obligationen") samt upplupen ränta per den 31 juli 2020 om cirka 7,22 MSEK konverteras till preferensaktier av serie C i Bolaget genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 0,1 SEK per aktie. Teckningskursen är bestämd efter sonderingar med några större obligationsinnehavare.



• Prime Living Campus Stockholms AB:s obligationslån med ett totalt emitterat belopp om 50 MSEK ("Campus Stockholm Obligationen") samt upplupen ränta per den 31 juli 2020 om cirka 1,90 MSEK konverteras till preferensaktier av serie C i Bolaget genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 0,1 SEK per aktie. Teckningskursen är bestämd efter sonderingar med några större obligationsinnehavare.



• Genomförandet av ändringarna avseende Oxie Obligationen, Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen erfordrar godkännande av respektive obligationsinnehavare med erforderlig majoritet och bolaget avser att påkalla skriftliga förfaranden i syfte att ändra villkoren.



• Genomförandet av rekapitaliseringsplanen erfordrar att bolagsstämma beslutar att ändra bolagets bolagsordning. Styrelsen avser med anledning av det att kalla till extra bolagsstämma att hållas omkring den 16 oktober 2020.



• Några större obligationsinnehavare stödjer förslaget till obligationsändringar.



• För det fall att bolaget misslyckas att genomföra rekapitaliseringsplanen är det styrelsens bedömning att bolaget kommer att behöva ansöka om företagsrekonstruktion.



Prime Livings vd Lars Wikström:

– Om de ändringar vi föreslår godkänns kommer bolaget finansiellt att vara rustat för att ta sig an framåtriktade åtgärder och vara redo att delta i den förväntade strukturella omvandlingen av studentbostadsmarknaden. Min bedömning är att det kommer att skapa värde för bolagets intressenter, inte minst för de som har investerat i bolagets obligationer och genom de föreslagna och tidigare konverteringarna, numera äger merparten av aktierna i bolaget.

