Pressade Prime Living får ny order

Bolag Prime Living har fått tilldelning vid Stockholms läns landsting vid upphandling av hyresmoduler för tillfälligt boende i Stockholms kommun.

Tilldelningen innebär att Prime Living och Stockholms läns landsting skall skriva ramavtal angående maximalt 144 hyresmoduler per år.



Avtalet gäller fram till 2023-12-31. Leveransen sker genom avrop under perioden som kan förlängas av SLL i ytterligare tre år med ett år i taget dock längst tom 2026-12-31.



Vid maximalt avrop skulle det innebära bruttohyresintäkter på 23 miljoner kronor per år. Då det är frågan om ett ramavtal är den slutliga kontraktssumman inte känd. Bolaget kommer kommunicera allteftersom avrop sker.



Det tillfälliga boendet skall användas i samband med utbyggnationen av Stockholms tunnelbana.

