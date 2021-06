En 3D bild på den planerade terminalen i Norrköping. Bild: Postnord

Postnord satsar på ny postterminal i Norrköping

Bygg/Arkitektur I takt med ökande paketvolymer behöver Postnord utöka sin verksamhet i Norrköping med en ny terminal. Idag ligger Postnords lokaler vid Norra Promenaden i Norrköping. Behovet att utöka verksamheten sammanfaller med att godsbangården flyttas och framtida stadsutveckling påverkar dagens förutsättningar för post och paket-utdelning. Därför vill Postnord nu förvärva mark för att uppföra en ny modern anläggning på Händelö.

I takt med att paketvolymerna växer behöver Postnord utöka terminalnätet i Sverige. Under de senaste åren har terminaler i Växjö, Örebro och Helsingborg etablerats. Nu är Norrköping näst på tur att få en toppmodern terminal som kan förse området med effektiv pakethantering och distribution. Terminalen planeras att stå klar under slutet av 2023 och kan komma att generera cirka 150 nya jobbtillfällen.

– Det är viktigt för Postnord att ha en stark närvaro på centrala logistikorter i Norden och en etablering i Norrköping, som har en expansiv e-handelsmarknad, skapar bra förutsättningar för vår verksamhet. Enligt rapporten E-barometern ökade e-handelstillväxten med hela 40 procent under 2020 vilket ställer krav på effektivare lokaler och leveranser med kortare ledtider. Det är därför oerhört glädjande att vi tillsammans med Norrköpings kommun kan säkerställa Postnords långsiktiga lokalbehov för vår kärnverksamhet., säger Mattias Hovinen Gråå, Affärsutvecklare på Postnord Real Estate.



Terminalen kommer att byggas på Händelö i Norrköping och markområdet omfattar 109 000 kvadratmeter och består av fastigheten Randmärket 1 samt del av Händelö 2:2. Ambitionen är att byggnaden ska miljöcertfieras och terminalen kommer att hantera paket- styckegods- och distributionsverksamhet. Postnord har redan idag en större distributionsverksamhet vid Norra Promenaden samt driver flertalet tredjepartslager.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen