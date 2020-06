Postnord säljer fyra fastigheter i Norrköping. Bild: CBRE

Postnord säljer till Barings för nästan en miljard

Transaktioner Postnord säljer en portfölj om fyra fastigheter i Norrköping i en sale and leaseback-affär till Barings Core Fund Sweden. Det underliggande fastighetsvärdet är 960 miljoner kronor.

2019 förtydligades Postnord-koncernens strategiska inriktning. Detta har resulterat i ett ökat fokus på kärnverksamheten, det vill säga brev- och paketverksamheten samt närliggande logistiktjänster. Till följd av detta har Postnord genomfört en sale and leaseback-affär avseende fastigheter som nyttjas för verksamhet inom tredjepartslogistik i Norrköping. Fastigheternas totala yta uppgår till cirka 122 000 kvadratmeter och det underliggande fastighetsvärdet är 960 miljoner kronor. Ny ägare blir från 1 juli 2020 kapitalförvaltningsbolaget Barings via Barings European Core Property Fund (BECPF).



Den nya ägaren tar över fastighetsbolagen Kardinalmärket 1 AB och KB Sveterm, till vilka de berörda fastigheterna hör, inklusive befintliga hyresavtal. Leasande hyresgäst från 1 juli 2020 är Postnord TPL AB, marknadsledare inom tredjepartslogistik, 3PL, i Sverige med över 600 000 kvadratmeter lageryta i Norrköping, Helsingborg, Malmö, Göteborg, Stockholm, Ljungby och Jönköping. Postnord TPL nyttjar redan i dag fastigheterna.



Barings direktinvesterar i fastighetstillgångar inom segmenten kontor, logistik, bostäder, samhällsfastigheter, handel och hotell. Den köpande fonden har sedan tidigare fastigheter i Sverige bland annat kontorsfastigheten Härolden 44 på Fleminggatan 7 i Stockholm, Gyllenstjärna 36, Åhléns City i Malmö samt det pågående bostadsutvecklingsprojektet om ca 25 000 kvm i Bromsten som förvärvades under förra året. Utöver detta inkluderar nuvarande fastighetsportfölj även investeringar i övriga Norden samt Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Benelux.



Barings Skandinavien-chef Thorsten Slytå säger:

– Den svenska logistiksektorn är fortsatt attraktiv då e-handelspenetrationen – som nått längre än i syd-Europa, men inte lika långt som i Storbritannien och Tyskland – fortsätter att öka. De strukturella bakomliggande orsakerna till ökningen får en ytterligare skjuts av covid 19-pandemin. Den här portföljen, som har köpts för vår core-strategi är särskilt attraktiv då den erbjuder en intressant mix av både långa stabila kontrakt och möjligheter att skapa ytterligare värde.



CBRE och Linklaters AB har varit rådgivare åt Postnord.

Hampus Otterhäll, associate director, Industrial & Logistics på CBRE:

– Väldigt roligt att på kort tid få göra ytterligare en affär. Detta visar ytterligare styrka i logistiksegmentet relativt andra trots de utmaningar som Covid-19 har inneburit. Portföljen attraherade ett stort intresse bland investerare och har varit väldigt rolig att jobba med.

