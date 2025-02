Per Nilsson, vd för John Mattson. Bild: John Mattson Fastighetsföretagen AB

Positiva siffror i John Mattsons bokslut

Bolag Hyresintäkter, driftöverskott och förvaltningsresultat uppåt under 2024 för John Mattson.

Januari – december 2024

- Hyresintäkterna uppgick till 642,7 Mkr (610,4), en ökning med 5,3 procent.

- Driftöverskottet uppgick till 459,7 Mkr (437,3), en ökning med 5,1 procent.

- Förvaltningsresultatet uppgick till 195,1 Mkr (133,2) motsvarande 2,57 kr per aktie (3,37).

- Värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 411,4 Mkr (-1 357,4). Värdeförändringar på räntederivat uppgick till -122,3 Mkr (-170,4).

- Årets resultat efter skatt uppgick till 433,5 Mkr (-1 255,3), motsvarande 5,66 kr per aktie (-31,75).

- Fastighetsvärdet uppgick till 14 097,7 Mkr (13 567,6).

- Investeringarna uppgick till 209,6 Mkr (348,7), varav 0,0 Mkr (0,0) avsåg fastighetsförvärv.

- Långsiktigt substansvärde uppgick till 7 174,7 Mkr (6 600,8). Detta motsvarar 94,66 kronor per aktie (87,09), vilket är en ökning med 8,7 procent.

- Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning, 0 kronor (0) ska lämnas för räkenskapsåret 2024.

*John Mattson gjorde en företrädesemission under Q4 2023 vilket resulterade i att antalet aktier ökade med 37 896 965 stycken vilket medför att nyckeltalen inte är fullt jämförbara mellan perioderna.



Vd Per Nilsson kommenterar:

– Det är mycket glädjande att konstatera att John Mattson fortsatte att utvecklas positivt under 2024. Efter att framgångsrikt ha anpassat bolaget till nya makroekonomiska förutsättningar har vi nu gått in i en ny fas, med fokus på tillväxt och hållbarhet. Initialt kommer vi att skapa tillväxt i befintligt bestånd genom värdeskapande lägenhetsuppgraderingar och energieffektiviseringar, eftersom vi bedömer att dessa investeringar i dagsläget är de mest lönsamma. Detta arbete har redan påbörjats. Förutsättningarna för fastighetsbolag har utvecklats positivt under 2024 men vi upplever ett fortsatt osäkert geopolitiskt läge. Våra stabila intäkter från bostäder i attraktiva lägen, långa räntebindningstid och starka balansräkning gör att vi står väl rustade inför framtiden och en fortsatt expansion av bolaget.

Ämnen