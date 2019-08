Bild: Wall of Art / Citycon

Pop up-galleri till Citycon och Liljeholmen

Uthyrning E-handelsplattformen för oupptäckta konstnärer och kreatörer, Wall of Art, satsar på fysiskt och tillfälligt konstgalleri i Liljeholmstorget Galleria i Stockholm.

Syftet med utställningen är att synliggöra konstnärer som annars inte skulle ha möjlighet att ställa ut och att nå ut till en bredare publik. Popup-galleriet är öppet under hela augusti.



Wall of Art grundades 2017 av Stockholmsbaserade Annika Hultgren och Nicklas Claesson med missionen att underlätta för kreativa själar att nå ut och sälja sina verk. Här ska kunder kunna utforska och beställa utvalda motiv bland sk art prints baserade på fotografier, illustrationer, målningar och grafisk design.



– Vi ser fram emot att få introducera våra konstnärer i ett fysiskt galleri i Liljeholmstorget Galleria. Vi tror mycket på vårt koncept där man till en överkomlig penning kan skapa en personlig tavelvägg och vi har stora förhoppningar att på detta sätt kunna hitta nya kunder, säger Annika Hultgren på Wall of Art.



– Här ser vi ett bra exempel på hur e-handeln kan kombinera sin verksamhet med fysiska butiker, där varumärken kan nå ut till sina kunder och bygga relationer, säger Salla Suonperä, centrumchef på Citycon. För oss som centrumägare är det spännande när växande e-handelsföretag vill utnyttja fördelarna med en fysisk butik och vi ser att trenden med pop up-butiker kommer att öka framöver.

