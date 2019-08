Per Sundin och Björn Ulvaeus. Bild: Pop House

Pop House utser ny vd

Karriär Per Sundin blir ny vd för Pop House Sweden, där Conni Jonsson och Björn Ulvaeus är huvudägare. Pop House Sweden äger ABBA The Museum, Pop House Hotel, Cirkus och nyförvärvet Hasselbacken.

Per Sundin kommer närmast från Universal Music och tillträder den 1 september 2019 som vd på Pop House Sweden.



Han kommer tillsammans med huvudägarna och den internationella företagsledaren Flavio Bucciarelli att arbeta vidare och förverkliga visionen att bli en unik nöjesdestination på Djurgården men också investera i nya affärsmöjligheter och projekt inom underhållningsindustrin.



– Jag har under min tid i styrelsen för Pophouse AB imponerats stort av ambitionen, handlingskraften och viljan hos huvudägarna Conni Jonsson och Björn Ulvaeus. Detta i kombination med deras starkt lysande framtidsvision för bolaget så kände jag en stark drivkraft att anta utmaningen, säger Per Sundin, nyutnämnd vd på Pop House Sweden.



– Det ska bli så inspirerande och roligt att tillsammans med Per och Flavio fortsätta utveckla musik- och nöjesutbudet genom Pop House Sweden och samtidigt marknadsföra Djurgården som en av världens mest spännande upplevelsedestinationer, säger Björn Ulvaeus.



Pop House Sweden äger ABBA The Museum, Pop House Hotel, Cirkus och sedan en tid tillbaka Hasselbacken.

- Anthon Näsström

