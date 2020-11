Pontus Flemme Gärdsell. Bild: Cromwell

Pontus Flemme Gärdsell blir Nordenchef på Cromwell

Bolag Pontus Flemme Gärdsell blir permanent ny Nordenchef på Cromwell. Han har haft rollen på interimsbasis sedan början av 2020.

Under året har Pontus Flemme Gärdsell framgångsrikt ansvarat för Cromwells åtgärder mot Covid-19 i regionen samtidigt som han utvecklat och stärkt det lokala teamet. Detta innefattar de nyliga rekryteringarna av Sofia Sandh och Rickard Slagbrand som Investment Manager respektive Transaction Manager.



Pontus Flemme Gärdsell startade hos Cromwell 2011 som Group Accountant för Sverige och blev två år senare Head of Finance i Sverige. Därefter blev han i början av 2017 utnämnd till Head of Finance för hela Norden.

– Pontus besitter en djup kunskap om den nordiska fastighetsmarknaden kombinerat med närmare tio års erfarenhet inom Cromwell. Hans befordran, tillsammans med de andra rekryteringarna vi har gjort, överensstämmer helt med vår övergripande målsättning att växa vårt fastighetsbestånd i regionen, säger Mark McLaughlin, Managing Director, Europe på Cromwell.

– Under det senaste årtiondet har Cromwell förvaltat ett betydande antal fastigheter i Norden åt en rad olika investerare. Vi har kontinuerligt demonstrerat vår förmåga att verkställa våra investerings- och asset management initiativ, även under en utmanade tid som den vi nu befinner oss i med Covid-19-pandemin. Jag glädjer mig åt min nya roll, förstärkningen av vårt redan starka team samt alla de möjligheter som ligger framför oss, säger Pontus Flemme Gärdsell.



Pontus Flemme Gärdsell har en Master i Business och Economics från Lunds Unitversitet. Innan han började hos Cromwell jobbade han för Deloittes under fem år.



I Norden har Cromwell kontor i Köpenhamn, Helsingfors, Malmö och Stockholm och har, vid den 30 juni 2020, hand om 46 kontors-, handels- samt industri/logistik-fastigheter uthyrda till 873 hyresgäster och med en yta av över 329,000 kvadratmeter.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

