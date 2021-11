Westfield Mall of Scandinavia. Bild: Unibail-Rodamco-Westfield

Polo Ralph Lauren och Sephora öppnar i Westfield Mall of Scandinavia

Uthyrning Globala aktörerna Polo Ralph Lauren och Sephora slår upp portarna till butiker i Westfield Mall of Scandinavia.

Polo Ralph Lauren öppnar butik på en yta om 115 kvadratmeter medan Sephora hyr 365 kvadratmeter och öppnar ny butik.

– Det är otroligt kul att både Polo Ralph Lauren och Sephora äntligen kommer till Westfield Mall of Scandinavia! De är två globala giganter med stor erfarenhet, vilka båda är världskända för sina varumärken som aldrig går ur tiden tack vare sin exklusivitet, kvalitet och känsla för att sätta kunden i fokus. Att båda aktörer väljer att satsa på att öppna butiker hos oss är ännu ett bevis på det stora behovet av att finnas både online och offline, säger Sofia Rundström centrumchef i Westfield Mall of Scandinavia.

– Vi ser fram emot att öppna en ny butik i Westfield Mall of Scandinavia. Vår avsikt är att erbjuda den ultimata shoppingupplevelsen för våra kunder och vi ser att vara del av Westfield Mall of Scandinavia’s erbjudande och upplevelse, som den bästa förutsättningen för oss. Sephora erbjuder ett beautyuniversum där kunden kan testa produkterna, få skönhetstips, smink- och hudvårdstjänster. Våra skönhetsrådgivare är vår viktigaste tillgång och vi sätter dem i fokus för att de ska kunna ge den bästa personliga rådgivningen. Målet är att kunden ska lämna butiken med kunskap, inspiration och en känsla av att ha blivit sedd, förutom bra produkter, säger Jenni Österlund, GM på Sephora Scandinavia.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

