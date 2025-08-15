Polismyndigheten tilldelar Vacse projekt i Täby

Polismyndigheten har under våren genomfört en hyresvärdsupphandling för ett nytt polishus i Täby och tilldelat Vacse projektet.

Det nya polishuset beräknas omfatta cirka 8 000 kvadratmeter LOA och innehålla bland annat kontor, reception, passenhet, förhörsytor med mera och vara belägen i Täby nära Trafikplats Arninge.

Tilldelningen omfattar ett projekteringsavtal. Genomförande- och hyresavtal tecknas efter genomförd projektering. Hyresavtalet kommer att löpa med en hyrestid om 15 år från färdigställande och investeringen beräknas uppgå till cirka 530 miljoner kronor.

Hyresavtalet kommer att vara villkorat av bland annat regeringens godkännande.

– Detta är ett bra exempel på Vacses arbete att förse rättsvårdande myndigheter i Sverige med moderna ändamålsenliga och hållbara lokaler, vi ser fram emot samarbetet, säger Fredrik Linderborg, vd för Vacse.