Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med elbilsföretaget Polestar i fastigheten M2:an på Lindholmen i Göteborg. Bild: Atrium Ljungberg/Björn Johansson

Polestar flyttar in hos Atrium Ljungberg på Lindholmen

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med elbilsföretaget Polestar i fastigheten M2:an på Lindholmen i Göteborg. Avtalet omfattar 3 800 kvadratmeter och Polestar tillträdde lokalerna vid årsskiftet.

I takt med att Polestar fortsätter sin expansion både i Sverige och globalt utökar elbilsföretaget nu med nya lokaler på Lindholmen i Göteborg. I de industrihistoriska lokalerna i Atrium Ljungbergs fastighet M2:an har de hittat ett nytt hem för företagets digitala avdelning med 400 arbetsplatser.

– Vi är väldigt glada att Polestar flyttat in i M2:an, som nu är närapå fullt uthyrd. Polestar bidrar med stora mervärden, dels till hyresgästmixen i våra fastigheter, där de kompletterar en redan intressant blandning av innovativa företag. Dels för att de, i likhet med Atrium Ljungberg har ett djupt engagemang och fokus på framtidens hållbara lösningar, säger Jennie Kenani, Fastighetschef Göteborg, Atrium Ljungberg.



I de nya lokalerna i en av de historiska fastigheterna i Götaverksområdet på Lindholmen har Polestar flyttat in i moderna, ljusa och luftiga kontorslokaler med industriell prägel. Här sitter de i navet av framtidens it- och mobilitetskluster, i lokaler som passar bolagets identitet och digitala arbetssätt. Huset erbjuder parkeringsmöjligheter med elbilsladdning vilket vägde in i valet av M2:an.

– Polestar har ambitionen att bli en av de mest attraktiva arbetsgivarna för digitala talanger från hela världen och redan idag består vår digitala avdelning av fler än 500 medarbetare globalt. Vi fortsätter nu att växa på hemmaplan och med de nya, moderna och centralt belägna lokalerna kan vi erbjuda våra medarbetare de bästa förutsättningarna för att fortsätta utvecklas, och att fortsätta utveckla Polestar, säger Mikael Björklund, ansvarig för Polestar Digital.



Hyresavtalet med Polestar är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

