Joachim Kuylenstierna. Bild: Fastator

Point Properties lanserar koncept kring centrumutveckling – har 60 000 kvm hyresbyggrätter i pipeline

Bolag Point Properties, ägt av Fastator, genomför ett framgångsrikt pilotprojekt för centrumutveckling i Motala enlig ett koncept man ska överföra till flera andra städer.

Med Point Properties har Fastator byggt upp ett fastighetsbolag vars affärsidé har gått under radarn, men som nu mognat och kan lyftas upp.



– Med Point Properties planterar vi ny mylla i stadskärnor som utarmats alltmer under de senaste 30 åren. Vi kommer att vända utvecklingen genom att ta ett helhetsgrepp kring handel, boende och samhällsservice och därmed skapa levande och attraktiva stadskärnor där de återigen fungerar som orternas naturliga mittpunkt och hjärta. Det här är en utveckling som känns helt naturlig men först när man väl ser det, säger Joachim Kuylenstierna, vd Fastator.



Point Properties grundades våren 2019 och äger idag tolv centrumfastigheter på olika små och mellanstora orter i främst södra och mellersta Sverige med en total uthyrningsbar yta om cirka 88 000 kvadratmeter. Ytterligare fastigheter kommer att tillföras.



Points koncept kan jämföras med kvarteret Fältöversten vid Karlaplan i Stockholm, översatt till en fastighet centralt belägen på en mindre ort.

Som ett pilotprojekt för Points koncept har fastigheten Gallerian i Motala använts. I december lanserades "Kvarteret Plåtslagaren" lokalt i Motala med stor utställning för allmänhet och politiker. Från att vara en fastighet med detaljhandel och parkering, till en fastighet bebyggd med drygt 100 lägenheter där boende, handel, livsmedel och samhällsservice ryms i samma fastighet. Och där arkitekturen knyter an till kvarterets historiska rötter. Lanseringen skapade mycket positiva reaktioner i Motala. Över natt hade den fula ankungen som ofta finns som betongkloss vid de flesta städers torg, här istället förvandlats till något som invånarna uttryckte glädje över. "Den bästa julklapp vi kunde få", sa kommunrepresentanter spontant, enligt Fastator.



Projektet och samarbetet med Motala kommun löper på och en enig samhällsbyggnadsnämnd står bakom förslaget till ny detaljplan där arbetet är igång. Totalt har drygt över 500 intresseanmälningar om boende inkommit.



– När fastighetsbranschen har sett bostadsbyggande och utveckling som något utanför städernas centrala delar, fokuserar Point på stadskärnorna. Just där många människor helst vill bo, såväl yngre som äldre, och vad Point gör är att erbjuda boende med en utveckling av stadskärnan där det mesta man behöver finns i fastigheten och kommunikationer runt knuten. Det är att skapa attraktion för såväl samhälle som invånare, säger Joachim Kuylenstierna.



Värdet på färdiga byggrätter på de orter där Point äger fastigheter varierar mellan cirka 3 000– 4 000 kronor per kvadratmeter. Point bygger idag successivt upp en volym med nya hyresbyggrätter om totalt cirka 60 000 kvadratmeter fördelat på cirka 760 lägenheter.



– Vårt pilotprojekt med Point i Motala kan bara beskrivas med ordet succé. Det visar styrkan i vår långsiktiga idé om att bidra till en positiv samhällsutveckling som i sin tur i högsta grad gynnar även Fastators aktieägare, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd Fastator.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen