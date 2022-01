P-G Persson, vd för Platzer. Bild: Platzer

Platzer: Starkaste uthyrningen inom kontor sedan 2017

Bolag Platzer redovisar ökade hyresintäkter och högre förvaltningsresultat i det fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Bolaget upplevde också sin starkaste nettouthyrning inom kontor sedan 2017 i det fjärde kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 304 miljoner kronor (281), en ökning med 8,2 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 228 miljoner kronor (203), en ökning med 12,3 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 189 miljoner kronor (134), en ökning med 41,0 procent mot föregående år.



Resultatet före skatt var 583 miljoner kronor (495). Resultatet påverkas av värdeförändring av förvaltningsfastigheter på 492 miljoner kronor (253), samt värdeförändring av finansieringsavtal på -140 miljoner kronor (74).



Resultatet efter skatt blev 472 miljoner kronor (412), en ökning med 14,6 procent mot föregående år.



Resultat per aktie hamnade på 3,94 kronor (3,40), vilket innebär en ökning med 15,9 procent mot föregående år.



I utdelning föreslås 2,20 kronor (2,10).



Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 109,74 kronor (96,35).



Platzer upplevde sin starkaste nettouthyrning inom kontor sedan 2017 i det fjärde kvartalet. Vd:n P-G Persson uppger att ekonomin återhämtat sig starkt under året, med en högkonjunktur i Göteborg.

– Fastighetsbranschens aktörer utnyttjade läget att genomföra fastighetstransaktioner i ett aldrig skådat tempo, vilket innebar att 2021 med råge blev ett rekordår för fastighetsaffärer i Sverige. För oss på Platzer blev det också tillväxtmässigt vårt bästa år då fastighetstillgångarna, utan aktieägartillskott, växte med 3,5 miljarder kronor, vilket är mer än något annat år under min tid som vd, skriver han bland annat i rapporten.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

